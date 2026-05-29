1 [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 64,899 (1,206,548 )3 [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 22,821 (1,024,285)4 [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 13,699 (2,952,208 )6 [SW2] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 5,706 (1,128,749)7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 3,488 (4,211,082)8 [SW2] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 01/15/26) – 3,316 (123,414)9 [SW2] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 07/24/25) – 2,900 (199,883)10 [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 2,866 (533,134)11 [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 2,754 (65,209)12 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 2,457 (5,915,452)13 [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 2,334 (304,401)14 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,117 (31,346)15 [SW2] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 03/26/26) – 2,117 (31,346)16 [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 10/02/25) – 2,000 (183,321)17 [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 1,853 (23,371)18 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 1,801 (1,733,643)19 [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 1,739 (113,432)20 [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 1,695 (501,832)21 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 1,634 (6,576,617)22 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1,611 (4,539,721)23 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,415 (1,500,355)24 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 1,410 (65,394)25 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,407 (1,512,755)27 [NSW] Pokemon FireRed / LeafGreen (Download Card) (The Pokemon Company, 02/28/26) – 1,289 (29,061)28 [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 1,133 (1,647,176)29 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 1,069 (172,060)30 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 1,023 (357,801)La Xbox place un titre dans le top 30!La Switch 2 s'installe dans un lead long durée et doucement s'installe à la place de la Switch:-dans le top 10: 8 titres placés-dans le top 20: 13 titres placés-dans le top 30: 14 titres placéspour présenter la situation de ce jeu au Japon:[PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 2,754 (65,209)[SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 1,853 (23,371)Environ un rapport de 3/4 des ventes du jeu en faveur de la PS5.On comprends que pour ce type de jeu, le public est prioritairement sur Playstation après à un moment va s'imposer le parc de console car en moins d'1 an, la Switch est déjà proche des 6 millions et devrait dépassé cet hiver la PS5 7,58 millions. A l'avenir on devrait avoir un rapport de 50/50 pour la PS5 et la Switch 2 en raison du marché Japonais majoritairement acquis à Nintendo.