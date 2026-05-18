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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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barret49201
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[Note] Tomodachi Life ennuie Edge Magazine


Voici les notes que le magazine Edge a attribué aux derniers jeux sortis.



Le magazine Edge a attribué la faible note de 50/100 ce qui est la pire note pour ce jeu sur Nintendo Switch.
En effet, le magazine le qualifie séduisant mais aussi de ennuyeux.



La note a fait réagir sur les réseaux sociaux :
https://nintendoeverything.com/edge-424-review-scores-tomodachi-life-pragmata-mixtape-more/
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    posted the 05/18/2026 at 06:22 PM by barret49201
    comments (11)
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 06:27 PM
    Tomodachi c'est commpe un SIms like ou tamagotchi like
    pas très intelligent de comparer des genres de jeux différents

    c'est comme si je disais que Pragmata est mille fois meilleur que Barbie fait du poney
    churos45 posted the 05/18/2026 at 06:39 PM
    "La note a fait réagir sur les réseaux sociaux" : montre un tweet à 50 vues
    keiku posted the 05/18/2026 at 06:40 PM
    Mais bon le publique a préféré tomodachi life a un candy crush sans budget qu'est titanium court
    bennj posted the 05/18/2026 at 06:42 PM
    Votre vie est passionnante...
    masharu posted the 05/18/2026 at 07:21 PM
    Bizarre vu que cet opus de Tomodachi est non seulement le plus simplifié mais également très DEI. Avec Pragmata qui a 7, un billet sur le racisme anti-japonais.
    altendorf posted the 05/18/2026 at 07:34 PM
    churos45
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 07:40 PM
    churos45
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 07:53 PM
    churos45 Tant que y'a Link49 et Aeris201 dans les 50, ça me suffit.
    skk posted the 05/18/2026 at 09:00 PM
    Ouai c'est marrant 1h ou 2 mais on a vite fait le tour... Et c'est dommage pour un jeu de ce style, j'attendais beaucoup plus de variété.
    Je remarque que les testeurs ne font pas ce qui est attendu par le jeu, mettre des personnes de notre entourage sous forme de mii. C'est sur que c'est beaucoup moins marrant de ne mettre que des personnages fake, ça perd encore plus de son intérêt.
    akinen posted the 05/18/2026 at 11:08 PM
    skk meme constats pour mes filles et je valide pour les youtubeurs.

    Mais bon, il se vend par paquet alors faut visiblement en parler plusieurs fois par semaine sur businesskyo
    mercure7 posted the 05/18/2026 at 11:18 PM
    Etonnante note en effet, pour ce jeu dont la sortie (et les réactions associées) a été comparé par certains ici, à l'arrivée du Rock 'n' Roll dans le paysage musical mondial . . .
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