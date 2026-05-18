Voici les notes que le magazine Edge a attribué aux derniers jeux sortis.
Le magazine Edge a attribué la faible note de 50/100 ce qui est la pire note pour ce jeu sur Nintendo Switch.
En effet, le magazine le qualifie séduisant mais aussi de ennuyeux.
La note a fait réagir sur les réseaux sociaux :
tags :
posted the 05/18/2026 at 06:22 PM by barret49201
pas très intelligent de comparer des genres de jeux différents
c'est comme si je disais que Pragmata est mille fois meilleur que Barbie fait du poney
Je remarque que les testeurs ne font pas ce qui est attendu par le jeu, mettre des personnes de notre entourage sous forme de mii. C'est sur que c'est beaucoup moins marrant de ne mettre que des personnages fake, ça perd encore plus de son intérêt.
Mais bon, il se vend par paquet alors faut visiblement en parler plusieurs fois par semaine sur businesskyo