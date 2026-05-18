Fire emblem : Thracia 776

Thracia , ni un sequel, ni un prequel mais un …… midquel ?

Les nouveautés de cet opus

Le fameux FCM en haut a droite

Toujours aussi magnifique cette 2D

Thracia, assurément le faire emblem le plus difficile

capturez, capturez et capturez encore pour être sûr de ne manquer de rien

Chara-design de qualité

Leif ,Nanna et Finn

conclusion

Note: 6/10

Sorti en 1999 sur Super Nintendo, Fire Emblem Thracia 776 , successeur du cultissime Genealogy of the Holy War, bien qu'acclamé par les critiques nippones à sa sortie, est connu pour être non seulement un des plus gros bides de la série (forcément quand tu sors ton jeu sur SNES en 99… ) mais aussi et surtout, l'un des jeux les plus difficiles de la saga. C'est aussi le dernier épisode dirigé par le créateur de la série, Shozou kaga. Quand j'ai commencé ce marathon de test de Fire Emblem, s'il y avait bien UN jeu que je redoutais, c'était bel et bien celui-ci… et spoiler alert, oui, il n'a pas volé sa réputation de jeu extrêmement difficile, ça a dû être le Fire Emblem où j'ai vraiment (mais vraiment) galéré à finir.D'habitude, dans mes tests des Fire Emblem, je fais assez vite un résumé de l'histoire, mais dans le cas de Thracia, je vais essayer d'être le plus vague possible car oui, entrer trop dans les détails spoilerai le plot twist du chapitre 5 de FE 4, l'histoire se déroulant entre le chapitre 6 et 8 de Genealogy.Dans cet épisode, on joue, Leif, prince de Leonster, qui depuis son enfance et la chute de son royaume, est poursuivi par l'empire et est donc obligé de se cacher de ville en ville. Il finit par trouver refuge à Fiana, village indépendant avec sa propre milice et y passera toute son enfance. Malheureusement, en l'an 776 , l'empire ayant eu vent des rumeurs que le prince de Leonster pourrait séjourner à Fiana, décide d'attaquer le village .Leif parvient à chasser les soldats mais se rend vite compte que deux de ses amies, Maretta et Nanna, ont été enlevées par l'empire. Il commence donc son périple pour secourir ces deux amies mais aussi pour reprendre sa mère-patrie des mains de l'empire.Genealogy of the holy war étant un plot driven story, on aurait pu s'attendre que ce soit de même pour sa "suite" mais il n'en est rien. Le récit décide de repartir dans du character driven story et donc de se focaliser sur les mésaventures de Leif, personnage important de la seconde génération de FE4 mais qui, au final, était assez peu mis en avant. Personnellement, j'ai eu un peu de mal avec cette suite car passer d'une histoire épique qui se passe sur deux générations à la "petite" histoire de Leif dont on sait déjà à l'avance le destin ……… bon pourquoi pas mais de mon point de vue, ça aurait été beaucoup mieux de placer le récit à l'époque de La chute de la république. Certes Leif avait besoin d'être développé mais de là à en faire un épisode entier……Mais au-delà de ce petit grief, l'histoire reste assez classique mais efficace ( Et la révélation à la fin du jeu sur un certain personnage était vraiment appréciable). Être le successeur de Genealogy joue un peu contre lui mais au final, si on le prend comme il est, sans trop le comparer à FE4, l'aventure est assez plaisante.Thracia fait un peu table rase de pas mal de décisions prises dans FE4. Exit la restriction sur les objets, il est redevenu possible de se passer librement les objets/armes entre unités, les maps sont aussi redevenues bien plus petites ( joie!) Et adieu le système de génération.Il garde quand même évidemment le triangle des armes et le système de skill avec quelques ajustements, mais globalement c'est le même.Mais en plus de ça, il ajoute surtout quelques nouveautés, dont certaines sont visibles alors que d'autres non.Déjà, pour ce qui n'est pas visible, le jeu introduit le système de FCM (Follow-up Critical Multiplier). Quand vous allez jouer au jeu, vous allez vous rendre compte que certains personnages ont tendance, lorsqu'ils doublent l'ennemi, à faire énormément de coups critiques. Cela est dû à ce système et en gros, chaque perso a un fcm qui va de 0 à 5. Plus le chiffre est élevé, plus l'unité a des chances de faire un crit lors du deuxième coup.Pour calculer ça, c'est assez simple : il faut juste prendre le taux de crit de base du personnage - la défense de l'ennemi multipliée par le fcm qu'a le personnage. ( pas sûr que ce soit clair haha)En gros, Fergus, une des rares unités avec un fcm de 5, a un taux de crit de 45 et l'ennemi a une défense de 7. Ça donne 45 - 7 x 5= 190 .Il aura donc à coup sûr un coup critique. (une fois passé les 100%, le crit est obligatoire)Avec ce système, on peut déjà voir quelle unité vaut à peu près le coup, même si, cela ne fait pas tout non plus. Asbel, le mage qui n'a "que" 3 fcm reste un des persos les plus forts du jeu. À noter que dans la version originale, le FCM n'est pas visible, c'est une stat cachée mais le patch anglais a arrangé cela. Avec le patch, il suffit d'aller dans la page du perso pour voir son FCM.Pour ce qui est des nouveautés visibles, la nouvelle mécanique très importante de ce 5ème épisode , c'est la capture. Lorsque vous engagez l'ennemi, vous avez le choix soit entre le tuer, soit le capturer.Si vous essayez de le capturer, vos stats seront un peu réduites, c'est donc un peu plus dur de réussir, mais si vous y arrivez, vous pourrez choper tous les objets de les ennemies .Cette mécanique est TRÈS importante dans ce jeu, car c'est un des seuls moyens ( avec l'arène) d'obtenir de l'argent et de se constituer un stock d'armes.Et autre nouveauté qui m'a assez fait peur au début je dois l'avouer, mais qui au final s'est avéré assez simple à gérer, c'est le système de fatigue. Ce système arrive que vers le chapitre 8, il me semble, et pour résumer, à chaque combat, plus un perso est utilisé, plus ses points de fatigue augmentent. Lorsque ces points dépassent le nombre de ces PV, il ne peut plus participer au prochain combat. Les seules façons de régler ça sont soit de lui donner une potion qui enlève sa fatigue et il pourra donc participer au chapitre, soit tout simplement de le laisser se reposer et il sera dispo à la prochaine mission.Perso je n'ai pas trouvé ce système si désagréable que ça, ça permet de faire tourner les personnages et le jeu offre suffisamment de persos puissants pour ne pas que ce soit un problème. Par contre, petit tips, faites un stock de ces potions et gardez-les pour les derniers chapitres, histoire d'être sûr que les unités que vous avez le plus entraînées soient dispos pour le combat final.Et enfin ,le "brouillard de guerre " est introduit dans cette opus .Pas grand chose a dire a part que les brouillard de guerre ,c'est de la merde que ce soit dans FE ou dans d'autre jeux comme age of empire XDEn ce qui concerne l'OST, je l'ai trouvé bien mais bien moins marquante que celui de Genealogy. Même si ce n'est pas horrible, je ne m'en souviens quasiment d'aucune piste. Par contre, pour ce qui est du chara-design, c'est sans doute l'un des meilleurs chara-design de la série. On sent que c'est une transition entre un chara design très années 80-90 à un chara-design très début des années 2000 .Au niveau des objectifs des maps, comme dans tous les Fire Emblem, il faut soit tuer le boss et capturer le château ennemis, défendre des villes/châteaux pendant X tour ou encore arriver à fuir une map.Et c'est là que c'est intéressant. Au début, j'ai été étonné du nombre de fois où il faut juste fuir. Alors ce n'est pas toutes les missions mais c'est quand même beaucoup plus que les Fire Emblem classiques.Mais en y réfléchissant, c'est cohérent avec l'histoire du jeu. Leif et son armée sont des rebelles qui, pendant une grosse partie du jeu, sont poursuivis par l'empire. Que beaucoup de chapitres consistent juste à fuir est cohérent, tout comme le fait de manquer d'argent et de n'avoir que comme choix de capturer les unités ennemies pour leur voler tout leur biens.Mais c'est comme FE4 et ses maps trop grandes, je comprends le raisonnement mais ça ne m'empêche pas de détester cela .La ,oui ça fait sens mais je préfère vraiment la formule classique, là ça rend le jeu trop difficile si le joueur n'arrive pas à comprendre qu'il faut ABUSER de la mécanique de capture.Mais justement, parlons en de cette difficulté……J'ai rarement autant galéré sur un Fire Emblem qu'avec ce Thracia. J'avais déjà un peu joué à l'époque mais j'ai vite lâché face à cette difficulté. Au fil des ans, j'ai bien vu que je ne m'étais pas trompé et que ce jeu avait bel et bien la réputation d'être extrêmement difficile, mais avant de le recommencer, je me suis quand même dit que, maintenant que j'ai quasiment fait tous les FE et que je connais bien la série, ça va le faire. J'ai vite déchanté, sincèrement.Déjà, comme je l'ai dit, il est très difficile d'avoir de l'argent. L'arène est une façon, mais il faut prendre le risque de possiblement perdre son unité. La seule façon de gagner un peu d'argent de manière "sûre" , c'est de voler les armes/objets pour les revendre, mais même là, on gagne tellement peu d'argent avec ça.Et pour couronner le tout, les armes vendues en magasin sont chères, vraiment chères. Pendant une grosse partie du jeu, je n'ai quasiment pas revendu d'objet, tellement ça ne me rapportait rien. La seule fois où c'était rentable, c'est que quand j'ai pu recruter Shanam, une unité qui a un skill qui permet de baisser les prix des objets/armes dans les boutiques/armuriesEt surtout, si vous ne comprenez pas l'importance de la capture, la difficulté sera telle que vous pouvez déjà abandonner le jeu. Vous allez manquer d'armes/potions/batons de guérison, etcC'est là que j'ai un problème avec ce jeu, le jeu demande au joueur de comprendre ces nouvelles mécaniques (sans vraiment les expliquer) et de les maîtriser dès le début du jeu.Donc je vous le dis, si vous voulez faire le jeu, faites-le avec un guide. Vous pouvez facilement perdre des persos puissants ou vous faire softlockPar exemple lors des missions où il faut s'échapper, si vous fuyez qu'avec le perso principal, le chapitre se finira directement. Dans le suivant, seul Leif sera dispo…… Bon courage pour finir le chapitre 5 qu'avec Leif XD. Tous ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper sont considérés comme morts ou capturésCertes, c'est sous-entendu dans les dialogues que Leif doit fuir AVANT tout le monde, mais 99% des gens vont passer à côté. Autre exemple qui est impossible de savoir dans sa première run, lors du premier chapitre annexes, il est possible de rencontrer Shiva, un perso assez fort qu'il sera possible de recruter plus tard.Il ne faut juste pas le tuer dans ce chapitre annexes. IL peut facilement tuer un de vos persos ou mourir si vous le mettez contre Eyvel, qui est assez puissante mais heureusement, il ne bouge pas pendant tout le chapitre SAUF si vous tuez ou capturez tous les ennemis pour gagner de l'XP/loot. Si vous le faites en pensant " bah le jeu est difficile et là, j'ai une carte qui permet d'entraîner un peu mes unités, c'est clairement la bonne chose à faire " le jeu vous punit tout simplement.Et que dire que si vous manquez de clés, c'est du softlock assuré. Plusieurs chapitres dans le jeu (notamment vers les derniers), le voleur sera à l'autre bout de la map donc impossible de compter sur lui. Si la plupart des unités n'ont pas de clés sur eux, impossible de sortir des pièces où ils sont piégées ou d'ouvrir les portes où sont les bossAH, j'en ai parlé des mages qui, vers la seconde moitié du jeu, peuvent infliger des altérations d'état sur TOUTE LA MAP et ce SANS RATER ? ( Et ces altérations d'état sont permanent ) .Le seul façon d'échapper à ça, c'est soit trouver un moyen de les tuer au premier tour soit avoir des bâtons de guérison.Et évidemment, si vous n'avez pas de quoi guérir ou de vous warp pour s'occuper de ces emmerdeurs, bah merde alors....... je crois qu'il faut recommencer tout le jeu même si vous avez galéré à arriver vers la fin du jeu et que vous avez déjà je ne sais combien d'heures au compteur.Et à tout ça, cela rajoute un hit ne rate vraiment pas super. Alors, il n'est pas au niveau des Fire Emblem NES mais c'est bel et bien le FE snes, où les persos ratent le plus.(mention spéciale à la healeuse qui peut rater son soin ……… bon je chipote un peu parce qu'une fois atteint les 10 points dans la stat de "skill" , elle réussit à chaque fois mais au début c'est bien chiant XD )Quasiment chaque chapitre de ce jeu a été un mur de difficulté comme j'en ai rarement vu dans un Fire Emblem, à part dans le mode difficile de Fire Emblem Fates : Conquête ( et encore, de mémoire dans les modes difficiles des Autres FE, on ne peut pas se faire softlock comme dans ce Thracia). Mais malgré ça, malgré tout mon sel dans les derniers chapitres du jeu où je n'avais clairement pas assez de warp ou de restore (bâton qui permet d'enlever les altercations d'état) , je me suis rendu compte, bah que j'ai mal joué. Je n'ai pas assez capturé et volé les ennemis tout simplement. Des mages avec des objets TRÈS utiles, qu'il ne faut surtout pas louper, il y en a.Pendant toute la première partie du jeu, j'ai pris au sérieux cette mécanique de "capture", mais arrivé à la seconde moitié, je l'ai un peu délaissée en pensant qu'avoir juste 6-7 clés et 3 bâtons de warp/rewarp/restore allait être suffisant. Grave erreur XD. Les derniers chapitres ont été un vrai calvaire.Je suis arrivé à un point à la fin où juste je me disais " le jeu n'est plus fun, je ne m'amuse plus, c'est juste impossible à passer ce chapitre 24X". Une première pour moi dans un FE, j'en pouvais plus.Donc oui, avec un guide, en volant le plus possible et en comprenant les mécaniques, le jeu est fun et "juste" mais sans guide…… c'est tout l'inverse. je ne conseille pas de le faire sans guide à part si vous voulez passer des heures à râger et à cause d'une petite erreur, tout recommencer.J'ai réussi à le finir et je me demande encore comment haha. À un bâton de warp près, j'étais bon pour refaire tout le jeu alors que j'étais au combat final.