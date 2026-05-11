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EA Sports FC 26
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name : EA Sports FC 26
platform : Playstation 5
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] Saros déja eclipsé, Pragmata s’effondre
Après avoir fait son entrée à la 3eme place, Saros perd 13 places et dégringole a la 16 position. Mais la plus grosse chute de la semaine est pour Pragmata. Après etre passé de la première à la 10e place la semaine précédente voici qu’il perd 18 places cette semaine en etant desormais 28ème.

Tomodachi Life perd sa place de #1 mais se maintient confortablement à la deuxième place. Pokémon Pokopia legerement en hausse en passant de la 5eme a la 3eme place. RE Requiem perd une place mais se maintient dans le top 10. Crimson Desert se maintient solidement dans le top 20.


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    posted the 05/11/2026 at 07:21 AM by aeris201
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    hypermario posted the 05/11/2026 at 07:24 AM
    Pragmata est introuvable en boite autour de chez moi...
    kidicarus posted the 05/11/2026 at 07:34 AM
    Saros pris en sandwich par Donkey et Mario sur le capot du kart.
    cyr posted the 05/11/2026 at 07:45 AM
    On parle bien du top UK? C'est étrange.
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