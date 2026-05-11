Après avoir fait son entrée à la 3eme place, Saros perd 13 places et dégringole a la 16 position. Mais la plus grosse chute de la semaine est pour Pragmata. Après etre passé de la première à la 10e place la semaine précédente voici qu’il perd 18 places cette semaine en etant desormais 28ème.Tomodachi Life perd sa place de #1 mais se maintient confortablement à la deuxième place. Pokémon Pokopia legerement en hausse en passant de la 5eme a la 3eme place. RE Requiem perd une place mais se maintient dans le top 10. Crimson Desert se maintient solidement dans le top 20.