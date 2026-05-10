Tous est dans le titre.



Perso la je suis avec l'abonnement nintendo online avec les consoles virtuelles gamecube etc....



J'aimerais redescendre a l'abonnement inférieur, mais je sais pas comment il faut faire. Toute les option sont grisé car j'ai déjà un abonnement en cour.



J'ai virer le renouvellement automatique, comme ça je pense que'une fois l'abonnement arriver a la fin, je pourrais me réabonner ou je veux...



Il se termine le 5 juin.



Donc si quelqu'un a étais déjà dans ce cas la...



(Fais chier j'ai pas envie de perdre mon historique...mais après pas grave. 7 ans que je suis abonné. )