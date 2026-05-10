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Comment faire pour descendre de gamme abonnement online switch ?
Tous est dans le titre.

Perso la je suis avec l'abonnement nintendo online avec les consoles virtuelles gamecube etc....

J'aimerais redescendre a l'abonnement inférieur, mais je sais pas comment il faut faire. Toute les option sont grisé car j'ai déjà un abonnement en cour.

J'ai virer le renouvellement automatique, comme ça je pense que'une fois l'abonnement arriver a la fin, je pourrais me réabonner ou je veux...

Il se termine le 5 juin.

Donc si quelqu'un a étais déjà dans ce cas la...

(Fais chier j'ai pas envie de perdre mon historique...mais après pas grave. 7 ans que je suis abonné. )
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    posted the 05/10/2026 at 03:30 PM by cyr
    comments (5)
    ouroboros4 posted the 05/10/2026 at 03:39 PM
    Tu ne sais pas.
    Tu dois attendre que ton abonnement actuel expire pour reprendre ensuite l'autre formule
    cyr posted the 05/10/2026 at 03:43 PM
    ouroboros4 OK. C'est ce que je vais faire. Dommage qu'il y ai pas une autre manière.
    Bon j'espère qu'il y aura pas une mauvaise surprise et que mon abonnement va continuer après le 5.....j'ai un mauvais souvenir sur une autre consoles.
    nicolasgourry posted the 05/10/2026 at 03:46 PM
    Il me semble que c'est sans risque pour l'historique et les sauvegardes car Nintendo accorde un délai de grâce de 6 mois.
    narukamisan posted the 05/10/2026 at 03:54 PM
    Tu va dans le menu switch online de l'acceuil de la console tu va en haut a droite sur ton avatar tu va sur renouveler l'abonnement mais tu change la formule souhaité de mémoire j'ai pas la console a côté.
    mibugishiden posted the 05/10/2026 at 03:56 PM
    Tu peux aussi garder ton abo actuel qui est tres bien et vaut son prix, pourquoi vouloir changer ?
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