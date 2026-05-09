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skuldleif > blog
[Bon plan Tuto] Gamepass Ultimate à 6€/mois (même en étant déja abonné) ou Gamepass PC 4€/mois
le TUTO :

le tuto se base sur la conversion GP PC => GP ultimate


Pour avoir du Gamepass ultimate à 6€/mois:

en etant deja ABO Gamepass ultimate (vous pouvez prendre une clé sur eneba la rentrer puis faire la tuto)

==>prendre 3 mois de PC Gamepass inde chez eneba ( il faut activer son vpn pour voir le stock,sinon ca apparait comme non dispo)

https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india

==>utiliser le code promo xboxycore




==> une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez votre VPN sur inde
rentrez votre code

vous obtiendrez 2 mois de Gamepass ultimate grace au taux de conversion actuellement en vigueur

Pour avoir du Gamepass PC à 4€/mois:
vous faites pareil (sans etre abo GP ultimate) vous obtiendrez 3 mois de Gamepass PC


preuve que ca marche


https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india
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    goldmen33
    posted the 05/09/2026 at 10:41 AM by skuldleif
    comments (6)
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 10:46 AM
    tu m'a demandé la technique fritesmayo76 voila pour toi
    mrponey posted the 05/09/2026 at 10:56 AM
    Je confirme ca marche
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 10:57 AM
    mrponey Ta finalement reussi? (parceque je peux te debloquer maintenant)
    mrponey posted the 05/09/2026 at 11:00 AM
    skuldleif Yes j'ai test une recharge ca a fonctionne, par contre je pense que c'est plus rentable d'attendre la fin de mon ultimate pour recharger
    ouken posted the 05/09/2026 at 11:01 AM
    Déjà que sur pc tes obligé de l'avoir , a ce prix encore plus
    skuldleif posted the 05/09/2026 at 11:09 AM
    ouken carrément c'est donné , en + tu n'es pas obliger d'abo long terme juste 3 mois par ci 3 mois par la ca reste le meme prix

    romgamer6859
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