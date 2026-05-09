le TUTO :
le tuto se base sur la conversion GP PC => GP ultimate
Pour avoir du Gamepass ultimate à 6€/mois:
en etant deja ABO Gamepass ultimate (vous pouvez prendre une clé sur eneba la rentrer puis faire la tuto)
==>prendre 3 mois de PC Gamepass inde chez eneba ( il faut activer son vpn pour voir le stock,sinon ca apparait comme non dispo)
https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-for-pc-3-month-windows-store-key-india
==>utiliser le code promo xboxycore
==> une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/
loggez vous (ou verifiez que c'est bien votre compte qui est log sur le site de microsoft)
lancez votre VPN sur inde
rentrez votre code
vous obtiendrez 2 mois de Gamepass ultimate grace au taux de conversion actuellement en vigueur
Pour avoir du Gamepass PC à 4€/mois:
vous faites pareil (sans etre abo GP ultimate) vous obtiendrez 3 mois de Gamepass PC
preuve que ca marche
romgamer6859