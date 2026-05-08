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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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Tomodachi Life : environ 40% des joueurs ont la Switch 2
Depuis le lancement de la Switch 2 en juin 2025, Tomodachi Life est la premiere exclusivité importante a sortir sur Switch 1 sans avoir droit a une NS2 Edition.

Bien que ce soit un jeu Switch 1 et que sa sortie a boosté un peu les ventes de Switch 1 (on a pu le constater au Japon), Nintendo précise qu'environ 40% des utilisateurs y jouent sur Switch 2 via la rétrocompatibilité de la console.

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    posted the 05/08/2026 at 08:16 PM by aeris201
    comments (5)
    cyr posted the 05/08/2026 at 08:45 PM
    Logique.
    ducknsexe posted the 05/08/2026 at 08:56 PM
    Je fais partie des 60% qui ont la switch 2 et qui ne possède pas ce jeu

    En contre partie j'ai

    MKW
    MP4
    DKB
    Pragmata
    Fast Fusion
    Hades 2

    Et bientôt Starfox héhéhéhé
    newtechnix posted the 05/08/2026 at 08:56 PM
    Ce qui démontre quand même que les joueurs ont faim...et que Nintendo doit se bouger un peu plus.... un ND vite!
    ravyxxs posted the 05/08/2026 at 09:28 PM
    Damn.
    hypermario posted the 05/08/2026 at 09:37 PM
    newtechnix Pas compris ton raisonnement... ce qui prouve plutot qu'un bon concept sans une folie graphique , fonctionne moi je dirais.
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