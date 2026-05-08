Depuis le lancement de la Switch 2 en juin 2025, Tomodachi Life est la premiere exclusivité importante a sortir sur Switch 1 sans avoir droit a une NS2 Edition.Bien que ce soit un jeu Switch 1 et que sa sortie a boosté un peu les ventes de Switch 1 (on a pu le constater au Japon), Nintendo précise qu'environ 40% des utilisateurs y jouent sur Switch 2 via la rétrocompatibilité de la console.