Hello, tout est dans le titre !Je me refais la filmographie de Louis de Funès, mon acteur préféré, et j'aimerais savoir quel(s) film(s) vous a le plus marqué dans sa carrière ?Pour ma part, il y'en a plein (Oscar, Fantomas vs Scotland Yard, la Folie des Grandeurs...) mais si je devais en retenir un seul, c'est la saga des Gendarmes, et particulièrementPas forcément ces meilleurs films qualitativement, mais incontestablement ceux que j'ai le plus regardé petit et auxquels j'ai le plus rigolé : )