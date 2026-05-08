Hello, tout est dans le titre !
Je me refais la filmographie de Louis de Funès, mon acteur préféré, et j'aimerais savoir quel(s) film(s) vous a le plus marqué dans sa carrière ?
Pour ma part, il y'en a plein (Oscar, Fantomas vs Scotland Yard, la Folie des Grandeurs...) mais si je devais en retenir un seul, c'est la saga des Gendarmes, et particulièrement le Gendarme se Marie
.
Pas forcément ces meilleurs films qualitativement, mais incontestablement ceux que j'ai le plus regardé petit et auxquels j'ai le plus rigolé : )
Celui la
Et le Le grand restaurant juste derrière avec Bernard Blier.
https://www.youtube.com/watch?v=QEF8mEauVaw
Hibernatus
Son rire de fouine à 02:00 m'en souviendrais à jamais