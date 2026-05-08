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Quel est votre film préféré avec Louis de Funès ?
Hello, tout est dans le titre !

Je me refais la filmographie de Louis de Funès, mon acteur préféré, et j'aimerais savoir quel(s) film(s) vous a le plus marqué dans sa carrière ?

Pour ma part, il y'en a plein (Oscar, Fantomas vs Scotland Yard, la Folie des Grandeurs...) mais si je devais en retenir un seul, c'est la saga des Gendarmes, et particulièrement le Gendarme se Marie.



Pas forcément ces meilleurs films qualitativement, mais incontestablement ceux que j'ai le plus regardé petit et auxquels j'ai le plus rigolé : )

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    aeris201
    posted the 05/08/2026 at 11:25 AM by lightside
    comments (7)
    victornewman posted the 05/08/2026 at 11:40 AM
    Rabbi Jacob j'adore !
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 11:45 AM
    https://x.com/Tiana_Celine_23/status/2023915616739189085?s=20

    Celui la
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 11:49 AM
    La folie des Grandeurs avec Yves Montand.

    Et le Le grand restaurant juste derrière avec Bernard Blier.
    shanks posted the 05/08/2026 at 11:51 AM
    Pas de films préférés, mais cette scène, la première fois que je l'ai vu, j'étais gamin et plié de rire avec mon grand-père :
    https://www.youtube.com/watch?v=QEF8mEauVaw
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 11:53 AM
    shanks
    Hibernatus
    shanks posted the 05/08/2026 at 11:54 AM
    shambala93
    Son rire de fouine à 02:00 m'en souviendrais à jamais
    cyr posted the 05/08/2026 at 11:58 AM
    L'aile ou la cuisse avec coluche....avec l usine de tricatel....le poulet au pétrole.......c'était visionnaire....
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