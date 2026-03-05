Je ne suis clairement pas hypé par l'annonce de l'AES+ de Plaion, et je me suis posé la question : mais pourquoi tout le Youtube Game rétro ne voit plus que par cette console, alors que pour moi c'est une annonce comme une autre ...
Je vous propose donc mon analyse totalement personnelle sur l'annonce de cette toute nouvelle console la NeoGeo AES+ de Plaion/SNK (et au vu de quelques commentaires j'ai du toucher certaines cordes sensibles ...).
Pour le cout des jeux, c'est effectivement élevé au regard du matériau de base (des jeux 2D qui ont 35 ans). Mais si tu veux y jouer dans cette configuration donc pas via émulation ou des versions sur les différents stores, le prix devient tout de suite beaucoup plus relatif. Surtout quand on voit les tarifs de la plupart des jeux retro. Par exemple, un jeu assez récent (2012) comme Pokémon Noire 2 c'est autour de 100€ en occasion. Et pour un jeu écoulé à près de 8 millions d'exemplaires. La c'est 80€ pour des jeux qui ont plus de 30 piges et qui ont été écoulés en petite quantité. C'est cher mais ca permet de relativiser un peu.
Apparemment snk recrute, donc on est peut-être au debut d'un mouvement génial où le pixel et le matérialisé reprend sa place.
Car bon les mini c'était sympa mais ya pas tout.
Les jeux virtuels sur switch c'est virtuel
Et si on veut compléter sa collec retrogaming bien comme il faut ça coute des organes.