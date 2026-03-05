Je ne suis clairement pas hypé par l'annonce de l'AES+ de Plaion, et je me suis posé la question : mais pourquoi tout le Youtube Game rétro ne voit plus que par cette console, alors que pour moi c'est une annonce comme une autre ...Je vous propose donc mon analyse totalement personnelle sur l'annonce de cette toute nouvelle console la NeoGeo AES+ de Plaion/SNK (et au vu de quelques commentaires j'ai du toucher certaines cordes sensibles ...).