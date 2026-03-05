Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
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Avis divergent, pourquoi la NeoGeo AES+ ne m'intéresse pas
Je ne suis clairement pas hypé par l'annonce de l'AES+ de Plaion, et je me suis posé la question : mais pourquoi tout le Youtube Game rétro ne voit plus que par cette console, alors que pour moi c'est une annonce comme une autre ...

Je vous propose donc mon analyse totalement personnelle sur l'annonce de cette toute nouvelle console la NeoGeo AES+ de Plaion/SNK (et au vu de quelques commentaires j'ai du toucher certaines cordes sensibles ...).

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    posted the 05/03/2026 at 04:26 PM by jedi
    comments (6)
    superpanda2 posted the 05/03/2026 at 05:06 PM
    Je t'ai répondu de manière assez argumentée sous ta vidéo, en disant pourquoi moi elle me touche
    sonilka posted the 05/03/2026 at 05:07 PM
    Y a pas de logique particulière à chercher dans un tel achat. Tu dis toi meme à la fin que si la meme chose arrivait pour la Super Famicom, ca t'intéresserait. C'est exactement pareil pour ceux qui attendent la console de SNK. C'est avant tout un kiffe.

    Pour le cout des jeux, c'est effectivement élevé au regard du matériau de base (des jeux 2D qui ont 35 ans). Mais si tu veux y jouer dans cette configuration donc pas via émulation ou des versions sur les différents stores, le prix devient tout de suite beaucoup plus relatif. Surtout quand on voit les tarifs de la plupart des jeux retro. Par exemple, un jeu assez récent (2012) comme Pokémon Noire 2 c'est autour de 100€ en occasion. Et pour un jeu écoulé à près de 8 millions d'exemplaires. La c'est 80€ pour des jeux qui ont plus de 30 piges et qui ont été écoulés en petite quantité. C'est cher mais ca permet de relativiser un peu.
    zekk posted the 05/03/2026 at 05:33 PM
    sonilka d'ailleurs la possibilité de voir Nintendo et Sony sortir des versions de leurs anciennes consoles upgradées m'emballe à mort
    superpanda2 posted the 05/03/2026 at 06:01 PM
    J'ajoute que je prie pour que le marché décolle et que de nouvelles cartouches arrivent. Apparemment le prochain métal slug est en route, mais pourquoi pas des nouveautés indes comme shadow gangs zéro à moins de 100 balles ou meme d'autres genres comme des rpg.
    Apparemment snk recrute, donc on est peut-être au debut d'un mouvement génial où le pixel et le matérialisé reprend sa place.
    5120x2880 posted the 05/03/2026 at 06:07 PM
    J'ai déjà tout fait en émulation avec deux sticks full sanwa, c'était un plaisir mais c'est pas les meilleurs jeux typé arcade que j'ai fais, du coup pas intéressé mais si elle est ce que le papier indique, je soutiens la démarche, même si j'aurais préféré que les meilleurs jeux soient porté de façon propre, ne serait-ce que pour la postérité.
    idd posted the 05/03/2026 at 06:24 PM
    perso j'espère que ça fonctionnera et donnera des idées aux ayants droit des anciennes console nintendo, sega, nec etc...
    Car bon les mini c'était sympa mais ya pas tout.
    Les jeux virtuels sur switch c'est virtuel
    Et si on veut compléter sa collec retrogaming bien comme il faut ça coute des organes.
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