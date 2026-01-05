Selon plusieurs sources proches du dossier, GameStop envisagerait sérieusement de lancer une offre de rachat sur eBay, dans ce qui pourrait devenir l’un des mouvements les plus audacieux du secteur ces dernières années. Derrière cette stratégie ambitieuse se trouve Ryan Cohen, bien décidé à transformer l’enseigne en un géant valorisé à plus de 100 milliards de dollars.D’après ces informations, GameStop aurait discrètement accumulé des actions eBay ces derniers temps, préparant le terrain pour une éventuelle offre. Un pari loin d’être anodin : eBay pèse actuellement près de 45 milliards de dollars en Bourse, soit plusieurs fois la valorisation de GameStop, estimée autour de 11 milliards.Les marchés n’ont pas tardé à réagir. Suite aux révélations du The Wall Street Journal, l’action eBay a bondi de plus de 10% après la clôture, tandis que celle de GameStop gagnait environ 5%. Une preuve supplémentaire que les investisseurs prennent cette piste très au sérieux.Toujours selon ces sources, une offre pourrait être déposée dès la fin du mois si le projet se confirme. En cas de refus de la part d’eBay, Ryan Cohen pourrait contourner la direction et s’adresser directement aux actionnaires, signe d’une stratégie offensive assumée.Depuis plusieurs mois, Ryan Cohen affiche clairement ses ambitions. Il cherche à diversifier GameStop bien au-delà du jeu vidéo et des produits dérivés, en visant des acquisitions majeures dans le retail et la consommation. Son plan est soutenu par une nouvelle structure de rémunération particulièrement incitative, pouvant lui rapporter jusqu’à 35 milliards de dollars en actions si certains objectifs, dont une valorisation à 100 milliards, sont atteints.Parmi ses soutiens, on retrouve notamment Michael Burry, célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes et dont l’histoire a été racontée dans The Big Short. Ce dernier encourage ouvertement GameStop à utiliser sa trésorerie pour réaliser des acquisitions transformantes.Il faut dire que l’entreprise dispose de moyens conséquents : près de 9 milliards de dollars en cash à la fin mars, contre 4,8 milliards un an plus tôt. Une force de frappe qui pourrait faciliter une opération d’envergure.De son côté, eBay affiche une solide dynamique, avec une hausse de plus de 50% de son action sur un an, portée par sa stratégie recentrée sur des segments clés comme les objets de collection et la mode. La plateforme a d’ailleurs récemment renforcé sa position dans ce domaine avec l’acquisition de Depop auprès d’Etsy pour 1,2 milliard de dollars.