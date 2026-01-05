Aujourd'hui sort Tomb Raider : Side-Scroller Edition, qui est une réinterprétation en 2,5D des trois premiers Tomb Raider, réalisée par deux fans qui sont eux-mêmes d’anciens développeurs ayant travaillé sur Tomb Raider IV-VI Remastered.
Le tout gratuitement.
Description :
Ce projet réinvente les Tomb Raider classiques dans un style 2D à défilement horizontal.
Revivez des lieux familiers, entièrement repensés avec de nouveaux défis de plateforme et des pièges adaptés à la perspective side-scroller !
Le jeu propose 10 stages, emmenant Lara Croft à travers des lieux iconiques tels que l’Inde, la Grèce et Venise !
Disséminés dans le jeu, 100 cristaux dorés optionnels attendent les joueurs en quête d’un 100 % complet.
Un stage bonus secret se déverrouille une fois le jeu terminé avec les 100 cristaux collectés !
Merci pour la découvert et le lien.
nb : Juste une petite remarque sur ton article, je trouve le vert un peu flashy. Mais c'est que moi
Corrigé.