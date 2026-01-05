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Tomb Raider IV-V-VI Remastered
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name : Tomb Raider IV-V-VI Remastered
platform : PC
editor : Aspyr
developer : ASPYR
genre : compilation
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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adamjensen
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adamjensen
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Tomb Raider : Side-Scroller Edition (Fan Game)


Aujourd'hui sort Tomb Raider : Side-Scroller Edition, qui est une réinterprétation en 2,5D des trois premiers Tomb Raider, réalisée par deux fans qui sont eux-mêmes d’anciens développeurs ayant travaillé sur Tomb Raider IV-VI Remastered.
Le tout gratuitement.


Description :

Ce projet réinvente les Tomb Raider classiques dans un style 2D à défilement horizontal.
Revivez des lieux familiers, entièrement repensés avec de nouveaux défis de plateforme et des pièges adaptés à la perspective side-scroller !
Le jeu propose 10 stages, emmenant Lara Croft à travers des lieux iconiques tels que l’Inde, la Grèce et Venise !
Disséminés dans le jeu, 100 cristaux dorés optionnels attendent les joueurs en quête d’un 100 % complet.
Un stage bonus secret se déverrouille une fois le jeu terminé avec les 100 cristaux collectés !

Développé par Delca et Trxye


Le lien ci-dessous :

https://trcustoms.org/levels/3883












https://trcustoms.org/levels/3883
    tags : lara croft tomb raider lara croft tomb raider fan game tomb raider : side-scroller edition tomb raider: side-scroller edition tomb raider side-scroller edition side-scroller edition side-scroller
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    idd, 22, stardustx
    posted the 05/01/2026 at 11:20 AM by adamjensen
    comments (3)
    idd posted the 05/01/2026 at 11:28 AM
    Pas mal, étonnant qu'ils ne l'ai jamais fait officiellement de cette manière.
    Merci pour la découvert et le lien.

    nb : Juste une petite remarque sur ton article, je trouve le vert un peu flashy. Mais c'est que moi
    adamjensen posted the 05/01/2026 at 11:38 AM
    idd
    Corrigé.
    sdkios posted the 05/01/2026 at 01:35 PM
    Vraiment pas mal pour le coup !
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