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name :
Dragon Ball : Sparking Zero
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Spike Chunsoft
genre :
combat
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
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Sparking zero : les mods fr
Voilà 3 vidéos pour ceux qui comme moi veulent revivre dragon ball comme a la bonne époque, pour l'instant seul 3 saga sont complètement doublé, et 50 perso complètement doublé avec les vrais voix des animés.
Dragon Ball Sparking Zero en français ! MOD VF Mod pour Dragon Ball : Sparking! ZERO | Mods DBSZ https://share.google/AkR5oEMiVrlshb4vP
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posted the 05/01/2026 at 09:55 AM by
pcverso
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