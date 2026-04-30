Bonjour Space Marines,Ce mois-ci a été particulièrement chargé pour nous, ce qui signifie que nous avons beaucoup de choses à vous partager ! Dans cette mise à jour de la communauté, nous allons entrer plus en détail dans la feuille de route, le contenu du patch 13 et l’événement communautaire en cours.Tout d’abord, nous sommes incroyablement heureux d’annoncer que nous avons atteint 12 MILLIONS de joueurs !!!Il y a quelques années, nous avions de grands espoirs pour ce projet. Aujourd’hui, il a dépassé même nos rêves les plus fous. Merci douze millions de fois.Voici la feuille de route actualisée de l’année 2 que vous attendiez.Voici quelques points forts à retenir :• Le DLC « REDACTED » sera le Salamanders Champion Pack 2• Nous sommes ravis d’annoncer une refonte de l’équipement (Wargear) qui permettra aux joueurs d’utiliser de l’équipement spécifique à une classe sur d’autres classes. Par exemple : capes et halos de fer sur la classe Tactique. Vous devrez toutefois débloquer cela en jeu.◦ La mise à jour sera divisée en deux parties :▪ Patch 13 : ajout des capes et des halos de fer▪ Patch 14 : ajout des tabards et des robes• Le mode Siège bénéficiera d’une refonte majeure avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des modificateurs de gameplay permettant de créer des builds spécifiquesCes derniers temps, nos mises à jour ont été très bien accueillies par la communauté, ce qui nous motive énormément à continuer sur cette lancée pour cette troisième annéeTout ce qui n’a pas été inclus dans la feuille de route mise à jour de l’année 2 sera reporté à l’année 3, même si nous ne sommes pas encore prêts à partager plus de détails. Ne vous inquiétez pas : tout le contenu reporté restera gratuit, comme prévu initialement pour l’année 2.Nous sommes vraiment enthousiastes pour la suite, et nous pensons que vous le serez aussi !Plus d’informations très bientôtRestez à l’écoute.Plongeons ensemble dans le contenu à venir.Veuillez noter que, cette fois-ci, il n’y aura pas de serveur de test public.Pack de chapitre Iron Hands (Season Pass 2)Le pack Iron Hands inclura un Champion Techmarine ainsi qu’un skin pour son arme emblématique : la hache omnissienne.De plus, des pièces d’armure sur le thème des Iron Hands seront ajoutées dans le cadre du pack de personnalisation de chapitre : grèves gauche et droite, gantelets gauche et droit, épaulières gauche et droite, ainsi que des décalcomanies. La personnalisation des symboles sera activée avec cette épaulière !La nouvelle Opération à venir se déroule sur Kadaku. Votre escouade devra enquêter sur une activité du Chaos près d’une base cadienne et mettre fin à un rituel impie. Nous ne pouvons pas encore en révéler beaucoup, mais voici un aperçu de son apparence.De nouvelles Épreuves, appelées « Trials of Resolve », seront ajoutées. Ces défis sont particulièrement difficiles à accomplir et visent à tester vos compétences sur le long terme. Chaque Épreuve comportera jusqu’à 3 niveaux de difficulté. Certaines vous demanderont par exemple de terminer une Opération une centaine de fois, ou d’éliminer trois ennemis Majoris ou supérieurs avec un seul tir à la tête en difficulté Absolue.Bonne chance !À partir du patch 13, vous pourrez équiper de l’équipement auparavant réservé à d’autres classes. De nouvelles capes et halos de fer pourront être débloqués via ces Épreuves Ultragrind. Notez que vous n’aurez pas à tout farmer : certains équipements seront partagés immédiatement. Cependant, les restrictions liées au lore restent en vigueur ; par exemple, les Snipers ne pourront pas équiper de halo de fer.Vous pourrez donc équiper davantage de capes et de halos de fer. Et avec le patch 14, nous ajouterons également le partage des tabards et des robes (comme la robe complète du rempart).Plusieurs nouveautés arrivent, examinons-les de plus près.De nouveaux objets seront ajoutés à la boutique du mode Siège. Vous pourrez désormais gagner des distinctions en terminant ce mode. Parmi les nouveautés : un Commissaire pour renforcer les Cadiens, des mines explosives, des barils explosifs, des tourelles et un Techpriest à protéger, qui vous accordera des bonus de ressources.De nouveaux modificateurs feront leur apparition, incluant des Bénédictions et des Pénitences. Vous devrez les choisir pour personnaliser votre mission. Tous les 5 vagues, vous sélectionnerez 1 Bénédiction parmi 3. Une Pénitence sera également appliquée toutes les 5 vagues, avec la possibilité de la relancer contre de la monnaie du mode Siège.Le Tyran des ruches et le Mutalithe à Vortex pourront désormais apparaître en tant que boss.Le système de timer est également revu : une fois le temps écoulé, il n’y aura plus d’écran de défaite — les ennemis deviendront simplement de plus en plus difficiles à vaincre.L’arène d’entraînement est une nouvelle fonctionnalité du Battle Barge. Disponible uniquement en solo, elle vous permet de tester vos armes contre les ennemis de votre choix, avec le niveau de difficulté souhaité. Un affichage indiquera les dégâts totaux infligés ainsi que votre DPS (dégâts par seconde). Idéal pour tester de nouvelles armes, vérifier les combinaisons les plus efficaces, etc.Consultez notre vidéo de gameplay de 6 minutes pour un premier aperçu.Ou, si vous cherchez un défi amusant, faites apparaître autant d’ennemis que possible et essayez de survivre !Trois nouvelles armes héroïques seront ajoutées avec ce patch :• Pistolet à plasma (les dégâts du tir chargé sont augmentés)• Épée tronçonneuse – type Blocage : cela marque le retour de l’épée tronçonneuse Artificer orientée blocage que certains d’entre vous regrettaient. (Le nombre de charges de blocage passe à 3, avec un bonus de dégâts plus élevé pour la troisième charge et légèrement réduit pour la deuxième)• Hache énergétique – type Blocage : après un blocage parfait, vous pouvez quitter la posture de puissance et effectuer un pas arrière puissant avec la prochaine attaque chargéeUne nouvelle arme secondaire sera ajoutée : la carabine SMG secondaire, une arme de courte portée avec une cadence de tir extrêmement rapide. Disponible pour les classes Rempart et Assault.Il s’agissait de l’une des améliorations de confort les plus demandées : vous pourrez désormais disposer de jusqu’à 3 configurations de perks (similaire à ce qui existe déjà pour les armes), afin de faciliter la sélection et réduire la navigation dans les menus.Personnalisez un loadout lié à une arme et équipez-le facilement dans l’armurerie.De nouvelles pièces d’armure seront également ajoutées comme récompenses dans la boutique Refinement & Redemption.Ce mois-ci, nous vous demandons de compléter 5 Opérations en tant que Avant-garde ou Sniper pour obtenir le casque Infiltrator.Vous avez jusqu’au 6 mai pour réussir votre mission. En avant, Space Marines !C’est tout pour ce mois-ci !