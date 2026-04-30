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skuldleif > blog
[Bon plan] de grosses promo sur le Xbox store
VOILOU


https://www.xbox.com/fr-FR/games/browse?orderby=DiscountPercentage+desc
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    posted the 04/30/2026 at 04:28 PM by skuldleif
    comments (4)
    octobar posted the 04/30/2026 at 04:43 PM
    balekouille
    escobar posted the 04/30/2026 at 04:57 PM
    octobar t'es revenus BB
    cyr posted the 04/30/2026 at 05:04 PM
    Bf4 c'est tentant.

    Mais j'j'ai plus de d'abonnement pour jouer en ligne.

    Par contre starfield est en promo?
    fritesmayo76 posted the 04/30/2026 at 05:56 PM
    Rien sur les consoles pour les french days?
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