Voilà, c’était l’occasion de tester les nouveaux ajouts que va proposer la prochaine extension du jeu. On a eu l’occasion de tester Beatrix qui a un gameplay assez offensif et broken, avec des skills assez puissants, surtout son skill d’esquive. Elle possède une horloge autour d’elle, où on peut choisir un type de bonus (offensif, soin ou défense). Lorsque l’horloge est remplie, elle dépasse les limites et fait d’énormes dégâts.Ensuite, on a eu le nouveau ajout disponible : la possibilité d’utiliser des invocations qui donneront des bonus non négligeables. On a aussi le droit à un nouveau boss inédit qui nous fait bien comprendre que le endgame, ça ne sera pas de la tarte. Ils nous ont proposé un boss full overdrive, c’est-à-dire un boss qui n’arrête pas d’enchaîner les patterns. Vu le nombre de débutants que j’ai vu se faire déchirer pendant les parties, xD. Si Lucifer était déjà casse-couilles, j’imagine pas ce que Cygames nous réserve pour nous faire péter un câble au niveau des patterns des boss.Niveau serveur : vu qu’on est tous réunis (Japonais, Américains, Européens), ça reste stable. J’ai pas eu de lags en jouant avec des Japonais.Voilà, hâte de faire l’extension en juin !