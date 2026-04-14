ATTENTION léger spoil MAIS spoil quand même
C'est mon choix
: TPS ou FPS
Les zombies "exorcistes"
d'ailleurs la conasse en robe blanche m'a fait flippé
Le retour de 2 ennemis mythiques (Meetic tu clique, tu nique)
La campagne Grace/l'hôpital des tarés
Raccoon City...
Resident Evil 2 sur PS1, mon premier RE...
Un duel entre deux légendes vers la fin
Aprés le mariage pour tous, le Resident Evil pour tous: horreur et action. Un opus qui va rassemblé les nouveaux fans comme les anciens mains dans la mains comme dans un clip de Michael Jackson ou comme dans une partouze. C'est beau l'amitié
Les RE c'est mon dada mais ce gameplay commence a daté grave, j'ai trouvé RE4 plus jouissif.
Le grain de film dégueu IMPOSSIBLE a désactivé sur consoles comme sur PC
Zeno, dés que je l'ai vu j'ai hurlé "WTF"
et pis bon
aprés...............
L'arsenal a un skin moche, j'imagine c'était pour faire "cool"
La saga n'a jamais brillé pour son scénar mais la c'est le pompon: Virus T, Virus G, Plagas, Ouroboros, Virus C, Mutamycète ET on revient au Virus T mais attention: phase 3
Le Virus T c'était pourtant les zombies classique (teubés)
Jill, Claire, Sheva...c'est pas les persso qui manque et la campagne horreur est peut-être meilleur que la campagne Léon, mais quand même: la meuf est supposé étre un agent du FBI avec un minimum d'entrainement et on se retrouve limite avec une ados qui se bat comme un gay avec ses mains avec un mini gun tout pourri fabriqué pour les enfants de 5 ans maximum.
Conclusion: 18/20
J'ai beaucoup plus l'impréssion qu'il s'agit d'un best-of hommage qu'une vrai suite de la saga, aucune réf aux opus précédents, on reprend la trame exactement aprés le 2! Même pas besoin de joué au 3 ou 4 etc. Quoi qu'il en soit, il s'agit du meilleur RE "inédit" depuis RE4 2004, certains vont préférer le 7 (que j'adore) mais je suis team TPS.
Conaissant les habitudes de Capcom avec les jeux RE, vivement la GOLD edition et l'option pour enlever le grain de merde.
Je l'ai trouvé moins surprenant que RE7 à sa sortie, et avec le recul il n'est pas meilleur que le 8 qui avait deux très belles sections avec le château et l'usine, puis une mise en scène au dessus.
RE9 c'est le centre de santé et rien d'autre.
Totalement oubliable le gameplay de Leon, beaucoup trop de fanservice pour combler le manque sur tout le reste.
Dommage les 5 premières sont excellentes mais ça s'écroule je trouve.
Le scénario... anecdotique comme souvent avec RE, mais en voulant faire l'effort ça se voit encore plus.