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Nier Concert World Tour 2026


Voila l'annonce a été faite aujourd'hui, on aura encore un world tour de concert pour Nier! ça sera le 17 Octobre à Paris et à Lyon le 18 Octobre! Emi Evans et Jnique Nicole seront également présentes! Les billets seront en vente le 26 Mars! Espérons que le site ne soit pas down comme la dernière fois.
Bon , je pense qu'avec l'affiche , je pense que la 1er musique qui va être jouer ça sera Normandy. Je mets une pièce sur cette musique! Car l'histoire de ce concert se concentra sur la prequel de Nier Automata.
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    momotaros
    posted the 03/24/2026 at 06:31 PM by lion93
    comments (2)
    maxx posted the 03/24/2026 at 06:59 PM
    J'ai fait le précédent et c'était le meilleur concert du genre que j'ai fait. Franchement pour ceux qui apprécient Nier et ses musiques, foncez ! Ce concert est magnifique! Je vais carrément y retourner

    Merci énormément pour l'info
    thor posted the 03/24/2026 at 08:21 PM
    Lyon
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