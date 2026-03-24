Voila l'annonce a été faite aujourd'hui, on aura encore un world tour de concert pour Nier! ça sera le 17 Octobre à Paris et à Lyon le 18 Octobre! Emi Evans et Jnique Nicole seront également présentes! Les billets seront en vente le 26 Mars! Espérons que le site ne soit pas down comme la dernière fois.Bon , je pense qu'avec l'affiche , je pense que la 1er musique qui va être jouer ça sera Normandy. Je mets une pièce sur cette musique! Car l'histoire de ce concert se concentra sur la prequel de Nier Automata.