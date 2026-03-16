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Je vous raconte toute l'histoire de... Leon S Kennedy
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Je vous propose de découvrir la suite et fin de l'histoire de Leon S Kennedy de la saga Resident Evil.

Cette deuxième partie est concentré sur Resident Evil Requiem et vous conseil fortement de regarder la première partie pour apprécier comme il se doit son histoire hors normes.

Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

On n'oublie pas le like et le partage pour la force ! Ces deux vidéos m'ont demandés pas mal de temps et d'efforts alors n'hésitez pas.


L'HISTOIRE DE LEON PARTIE 2






BONUS


L'HISTOIRE DE LEON PARTIE 1








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    posted the 03/16/2026 at 03:39 PM by ozyxp
    comments (2)
    rogeraf posted the 03/16/2026 at 03:43 PM
    Leon, c'est pourtant Francais comme prénom, qu'est ce qui est passé par la tete des devs Japonais .....
    pharrell posted the 03/16/2026 at 03:56 PM
    Merci je vais regarder ça tranquille mais 1h pour chaque video ça va me prendre un peu de temps
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