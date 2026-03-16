UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Je vous propose de découvrir la suite et fin de l'histoire de Leon S Kennedy de la saga Resident Evil.Cette deuxième partie est concentré sur Resident Evil Requiem et vous conseil fortement de regarder la première partie pour apprécier comme il se doit son histoire hors normes.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la force ! Ces deux vidéos m'ont demandés pas mal de temps et d'efforts alors n'hésitez pas.BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh