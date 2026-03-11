C'est dans le magazine du Famitsu lors d'une interview du président Kondo qu'on a eu le petit planning qu'on nous prépare Falcom durant les prochaines années.Le développement de Trails in the Sky 2nd Chapter avance bien, ils ont déjà terminé l’enregistrement du thème principal.Kondo assure que le jeu Kyoto Xanadu est vraiment fun (bon, il va pas dire que c’est de la merde xD). Il y aura 4 niveaux de difficulté et ils ont choisi Kyoto car c’est une des villes les plus représentatives du Japon.Pour la série YS, le développement du prochain jeu a débuté avec un Adol bien plus âgé.Falcom prévoit d'annoncer le dernier jeu de la saga Trails en 2031 durant les 50ans du studio, si on est encore en vie.Le scénario de Trails beyond horizon 2 est déjà écrit!Et pour le nouveau projet Dragon Slayer, silence radio. Il n'a pas voulu révéler quelque détails.