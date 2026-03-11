ajouter un titre
Falcom: Résumé de l'interview du président



C'est dans le magazine du Famitsu lors d'une interview du président Kondo qu'on a eu le petit planning qu'on nous prépare Falcom durant les prochaines années.

Le développement de Trails in the Sky 2nd Chapter avance bien, ils ont déjà terminé l’enregistrement du thème principal.

Kondo assure que le jeu Kyoto Xanadu est vraiment fun (bon, il va pas dire que c’est de la merde xD). Il y aura 4 niveaux de difficulté et ils ont choisi Kyoto car c’est une des villes les plus représentatives du Japon.

Pour la série YS, le développement du prochain jeu a débuté avec un Adol bien plus âgé.

Falcom prévoit d'annoncer le dernier jeu de la saga Trails en 2031 durant les 50ans du studio, si on est encore en vie.
Le scénario de Trails beyond horizon 2 est déjà écrit!

Et pour le nouveau projet Dragon Slayer, silence radio. Il n'a pas voulu révéler quelque détails.
    posted the 03/11/2026 at 09:34 AM by lion93
    comments (5)
    keiku posted the 03/11/2026 at 09:45 AM
    j'aimerais surtout qu'il reparte sur du vrai full tour a tour comme les cold steel pour leur legend of heroes, et autant j'avais apprécié tokyo xanadu (même si le gameplay était bof) autant le kyoto ne me dit absolument rien, ni dans ses persos, ni dans son gameplay
    hyoga57 posted the 03/11/2026 at 09:56 AM
    Le dernier Trails ne sera pas Beyond Horizon 2.

    Normalement, il restait deux arcs avant la fin. Du coup, soit on aura un arc de 3-4 jeux, soit deux arcs de deux jeu chacun.

    Le Ys en question, c’est Ys XI et il se passera après le 9. Ce sera peut-être celui censé se dérouler dans le nord.

    Il y a également d’autres portages en développement, dont pas mal sur PS5.
    zekk posted the 03/11/2026 at 09:58 AM
    keiku Je te rejoins sur Kyoto personnellement; rien ne me donne necie !

    Pour le tour par tour, je te donne raison aussi, en règle général, je trouve qu'on le "dynamise" trop
    lion93 posted the 03/11/2026 at 09:59 AM
    hyoga57 c'est pour ça que j'ai dit de la saga xD. j'ai pas dit beyond sera le dernier trails
    hyoga57 posted the 03/11/2026 at 10:30 AM
    lion93 Je précise au cas où, car ailleurs certains pensent que ce serait le dernier.

    zekk Le jeu a l’air intéressant, mais les passages en 2D non merci.

    Et pour les Trails, qu’ils laissent tomber de le système de Daybreak. Même pour Trails in the Sky, le système est naze et rend le remake beaucoup moins bon que l’original.
