jaysennnin
jaysennnin
> blog
Ben on dirait que les soucis de Gamekyo sont terminés !!!
Cela fait quelques jours que n'ai plus eu d'erreur d'affichage ou d'erreur 500 machin chouette
ça fait plaisir de retrouver un peu de stabilité, bref tout roule !!!
posted the 02/28/2026 at 07:29 PM by
jaysennnin
hastis
posted
the 02/28/2026 at 07:46 PM
Il y a encore quelques soucis de temps en temps mais ça s'est grandement amélioré, c'est vrai.
marchand2sable
posted
the 02/28/2026 at 07:52 PM
Moi j'ai encore des bugs perso malgré de grosses améliorations.
burningcrimson
posted
the 02/28/2026 at 07:52 PM
Je suis sur mobile avec google chrome et j en ai toujours
