Ben on dirait que les soucis de Gamekyo sont terminés !!!
Cela fait quelques jours que n'ai plus eu d'erreur d'affichage ou d'erreur 500 machin chouette

ça fait plaisir de retrouver un peu de stabilité, bref tout roule !!!

    posted the 02/28/2026 at 07:29 PM by jaysennnin
    comments (3)
    hastis posted the 02/28/2026 at 07:46 PM
    Il y a encore quelques soucis de temps en temps mais ça s'est grandement amélioré, c'est vrai.
    marchand2sable posted the 02/28/2026 at 07:52 PM
    Moi j'ai encore des bugs perso malgré de grosses améliorations.
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 07:52 PM
    Je suis sur mobile avec google chrome et j en ai toujours
