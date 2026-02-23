Martin Schelling, Jean Guesdon et François de Billy dirigeront la série Assassin's Creed chez Vantage Studios, la filiale nouvellement lancée et partiellement financée par Tencent .Schelling a été nommé à la tête de la marque Assassin's Creed et sera responsable de la stratégie globale et de la vision à long terme de celle-ci. Producteur chevronné, il travaille sur la série depuis Revelations en 2011, notamment sur Black Flag, et occupait jusqu'à récemment le poste de directeur de la production chez Ubisoft .Jean Guesdon a été nommé directeur du contenu d'Assassin's Creed et supervisera sa direction créative globale. Ce vétéran de la série a contribué à la conception des graphismes depuis le premier opus sorti en 2007. Il a notamment été directeur créatif d'Assassin's Creed Origins et d'Assassin's Creed IV: Black Flag.Enfin, François de Billy occupera le poste de « responsable de l'excellence de la production » pour la franchise Assassin's Creed. Selon Ubisoft, il aura pour mission de « renforcer les pratiques et l'exécution de la production » au sein de la franchise. Il travaille sur la série depuis le premier opus et a également produit Black Flag en 2013.« Martin, Jean et François ont collaboré étroitement sur de nombreux jeux phares d'Assassin's Creed au fil des ans, dans les domaines de la création, de la production et de la stratégie de marque », a déclaré Ubisoft dans un communiqué.« Au cours des prochaines semaines, ils quitteront leurs fonctions actuelles pour rejoindre officiellement l'équipe dirigeante d'Assassin's Creed aux côtés d'Andrée-Anne Boisvert, productrice des initiatives transversales d'Assassin's Creed et responsable de l'excellence technologique, et de Lionel Hiller, vice-président de la marque et de la stratégie de commercialisation, où ils sont appelés à piloter le nouveau chapitre ambitieux de la marque. »Le mois dernier, Ubisoft a détaillé une restructuration majeure de l'entreprise, qui verra ses équipes créatives radicalement transformées en « maisons de création » autonomes. L'éditeur déploie également un plan de réduction des coûts, qui a jusqu'à présent entraîné l'annulation de six jeux , le report de sept autres et la fermeture de deux studios.Dans une interview publiée la semaine dernière, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a confirmé que la société travaillait sur plusieurs jeux Assassin's Creed et Far Cry , couvrant à la fois le mode solo et le mode multijoueur.« Nous avons un solide portefeuille de projets en cours chez Vantage Studios », a déclaré Guillemot. « Sous la marque Assassin's Creed, plusieurs titres sont en développement, proposant des expériences solo et multijoueurs, avec l'ambition d'accroître encore une communauté qui a dépassé les 30 millions de joueurs l'année dernière. »