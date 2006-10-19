Splinter Cell : Double Agent, dans sa version Xbox 1 (désignée comme la version 2 ou la version old-gen, sortie sur Xbox, PlayStation 2, GameCube et Wii), est le quatrième épisode de la série de jeux d'infiltration furtive développée par Ubisoft.
Cette version a été réalisée par le studio Ubisoft Montréal.
Elle marque le retour à un gameplay fidèle à Chaos Theory, tout en introduisant une mécanique de double jeu moral où le joueur doit équilibrer sa loyauté entre la NSA et un groupe terroriste, la JBA.
Contrairement à la version 1 (next-gen sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC), qui est un jeu radicalement différent avec son propre scénario, ses propres niveaux, ses propres dialogues et sa propre chronologie distincte, la version 2 offre une expérience plus complète, un peu plus intense et plus cohérente.
Les deux versions partagent un prémisse similaire, à savoir l'infiltration de la John Brown's Army, mais elles divergent profondément.
Les ports old-gen, à l'exception de la version Xbox 1, sont des versions tronquées, simplifiées et facilitées.
La version Xbox 1 est la version ultime et complète.
Scénario
L'histoire est racontée sous forme de flashback par Sam Fisher au directeur de la NSA, Williams, à propos des événements de l'année 2008.
Le 4 janvier 2008, en Islande, Sam et l'agent de la CIA, Hisham Hamza, infiltrent la base du trafiquant d'armes Raheem Kadir pour vérifier l'existence d'une nouvelle arme, mais la mission est avortée en plein cours pour une raison mystérieuse.
Lambert révèle alors à Sam lors de son extraction, la mort de sa fille Sarah, tuée par un chauffard ivre, ce qui le plonge en dépression.
Plus tard, Lambert lui propose une mission sous couverture afin de lui faire reprendre pied.
Sam simule alors des crimes, se fait incarcérer à la prison fédérale d'Ellsworth dans le Kansas, et se lie d'amitié et s'évade avec Jamie Washington, membre de la John Brown's Army, un groupe terroriste domestique, afin d'infiltrer l'organisation.
Intégré au quartier général de la John Brown's Army à La Nouvelle-Orléans, Sam jongle avec des objectifs conflictuels via une jauge de confiance unique qui bascule entre la JBA et la NSA.
Parmi les missions clés figurent le détournement d'un train blindé rempli d'argent à la gare Grand Central à New York, le test d'une bombe au mercure rouge sur un paquebot à Cozumel au Mexique, la prise d'un pétrolier russe en mer d'Okhotsk, etc.
Ce scénario est plus complet que celui de la version 1, et il inclut quelques cinématiques en images de synthèse impactantes, mais assez rares malheureusement.
Cependant, les transitions entre les missions sont assez pauvres, et les membres de la John Brown's Army sont beaucoup plus développés et mis en avant dans la version 1 next-gen (Émile, Enrica, Jamie, Moss, Sykes).
Gameplay
Cette version marque le retour de l'EEV (outil de piratage à distance), et de la jauge de bruit qui avait fait leur apparition dans le 3e volet pour la 1re fois, mais qui avait été supprimée de la version 1 de Double Agent.
Les contrôles en étant accroupi sont à nouveau précis et fluides comme dans Chaos Theory contrairement à Double Agent v1, où ils le sont moins.
Il existe quatre niveaux de difficulté, dont un mode Élite débloqué après avoir fini le jeu une fois, où Sam commence sans munitions ni accessoires pour ses armes, avec seulement son couteau, ses lunettes de vision nocturne, le brouilleur du pistolet, l'outil de piratage à distance et ses propres mains.
Comme dans la version 1, il y a une jauge de confiance, mais elle est un peu différente : là, au lieu de deux jauges pour chaque faction, il n'y en a qu'une seule qui penche de gauche à droite, mais c'est une feature pas vraiment utile car comme dans la v1, il est possible de contenter tout le monde et de faire quasiment toutes les missions secondaires.
Les phases quand l'IA nous accompagne sont assez désagréables car on se fait repérer à cause d'elle, mais en plus, des fois elle veut tirer sur tout ce qui bouge alors qu'on ne s'est pas fait repérer.
Heureusement, on peut leur dire d'attendre ; même avec ça, c'est quand même parfois compliqué.
Surtout quand on veut faire le jeu sans se faire repérer, sans tuer et sans assommer.
Heureusement, les moments avec l'IA sont rares et courts.
Certaines missions ont les statistiques de fin buguées.
Rien de bien grave, mais c'est toujours agréable de voir un score parfait quand on finit un niveau.
La version PS2 est grandement facilitée comparée à la version Xbox 1.
Il y a parfois des parties entières de niveaux supprimées, d'autres sont modifiées et raccourcies, des dialogues sont manquants, des objectifs sont également manquants, des textures, des ennemis aussi, les rondes des ennemis sont différentes, la sécurité est moins élevée (lasers, caméras, gardes, etc.).
Des objets et des meubles sont aussi manquants, et l'agencement de certaines salles est aussi changé.
La version PS2 comporte aussi de gros problèmes d'éclairage et d'ombres, et la gestion de la lumière et des ombres est quasiment inexistante (certains ennemis, on peut littéralement passer devant eux à moins de 60 cm sans qu'ils nous voient en pleine lumière) ; tout ceci fait que c'est un jeu beaucoup plus facile et plus court aussi que la version Xbox 1, et une très grande majorité des lampes, ampoules et appareils électriques ne peuvent pas être brouillés ou cassés, et quand on regarde notre montre-terminale, le jeu est stoppé, alors que sur Xbox le jeu continue de tourner en fond, ce qui fait qu'on peut se faire repérer ou tuer.
En clair, la version Xbox 1, c'est la version complète et plus difficile.
Comparée à la version Xbox 1, la version PS2 est extrêmement plus facile sur pas mal d'aspects.
Comme je l'ai dit plus tôt, des dialogues entre les ennemis, et aussi certains de Sam, ont disparu sur les autres versions que la Xbox 1, et j'ai même remarqué à d'autres moments aux mêmes endroits entre les versions que certaines conversations entre Sam et d'autres personnes sont totalement différentes, comme dans le niveau de la prison, allez savoir pourquoi, mais ça c'est plutôt rare.
La version PS2 comporte aussi beaucoup d'animations manquantes.
Par exemple, on voit que Sam ne respire pas, et reste immobile comme un mannequin quand il parle à certaines personnes, et parfois ce sont des animations quand Sam manipule un appareil qui ont totalement disparu.
Les temps de chargement sont plus courts et moins nombreux sur Xbox 1, et les niveaux sont découpés en moins de parties, et il y a une option de quick save qui est absente sur PlayStation 2.
La version Xbox originale est la plus complète, et les différences sont tellement énormes qu'elle peut quasiment être considérée comme une version 3.
Durée de vie
Pour la durée de vie, je dirais qu'il faut 6 à 10 heures pour finir l'aventure, mais comme d'habitude avec ce genre de jeux, cela dépend du style choisi, action ou furtivité, et aussi de la difficulté choisie.
Le jeu comporte 9 missions, et la version PS2 contient deux missions bonus en plus, mais ce sont de fausses nouvelles missions car ce sont deux niveaux tirés de Splinter Cell Essentials (PSP), mais un peu rémaniés.
Graphismes
Sur Xbox 1, les graphismes surpassent les autres versions old-gen : effets d'ombres et de lumières omniprésents contrairement à la PlayStation 2 où ils sont cassés ou absents, les textures sont aussi plus nombreuses, ainsi que des détails supplémentaires.
Le jeu est plus beau sur la Xbox d'origine, et l'est encore plus en rétrocompatibilité sur Xbox Series en plus d'avoir les 60 fps.
Sur l'émulateur Xbox 1, Xemu, la résolution est basse et le framerate est limité à 30.
Sur l'émulateur Playstation 2, PCSX2, le jeu est jouable avec un pack de textures HD, et la version NTSC est à 60 fps avec la VF, et un correctif pour écran large.
Conclusion
Personnellement, je suis persuadé que la version 2, était la version d'origine, car trop de choses vont dans ce sens (la cinématique après la fin du premier niveau qui correspond parfaitement à la fin du 1er niveau et au début du 2e.
La version 2 a aussi plus de sens et de contexte, elle est aussi faite par l'équipe du 1 et du 3.
On nous fait aussi comprendre dès le début du jeu qu'une certaine personne est censée avoir survécu "si on écoute bien", et aussi, le jeu Splinter Cell Essentials qui est fait par les mêmes devs, se passe en partie après Double Agent v2 et a une ou deux missions qui y sont liées.
La v2 a aussi plusieurs cinématiques en CGI alors que la v1 n'en a qu'une seule qui a été volée à la v2 et raccourcie, mais qui ne colle pas, etc.).
Les niveaux sont plus longs aussi dans la v2.
Le scénario est plus complet contrairement à la v1, et est aussi un peu plus intense et un peu plus sombre aussi.
Et tout est sensé et cohérent par rapport à la v1 qui contient des trous et quelques incohérences.
Je recommande de faire la version Xbox soit sur émulateur, mais le jeu aura une résolution basse et aura 30 fps, ou alors sur une Xbox via rétrocompatibilité où il est à 60 fps et très joli à regarder.
En ce qui concerne la résolution basse et les 30 fps, je m'y suis habitué rapidement, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais sinon, elle est parfaitement jouable du début à la fin.
Et malheureusement, à moins d'avoir la version CD, et d'y jouer en rétrocompatibilité sur les Xbox récentes ou sur la Xbox d'origine, il n'y a pas d'autre moyen d'y jouer.
Elle était bien dispo en démat pendant un temps, mais j'ignore pourquoi, ils l'ont retirée depuis.
Mais pour ceux qui pourront passer la résolution basse et les 30 fps, la version émulée avec Xemu vaut vraiment le coup.
Mais la meilleure chose à faire est de faire le 1er niveau de la version PS2 et de la version Xbox pour voir toute les différences et tout ce que l'on rate et qui a été supprimé.
Ils auraient dû mettre le jeu sur 2 CD pour la PS2. Le jeu aurait été moins beau sur PS2 mais au moins, il aurait été plus complet.
Je tiens tout de même à préciser un détail important en ce qui concerne les 4 premiers Splinter Cell.
Les meilleures versions des 4 premiers Splinter Cell sont les versions PC et Xbox 1, car plus jolies et complètes, en tout. Sauf pour la version 1 de Double Agent où chaque version est merdique (Xbox 360, PC, et PS3).
La version PS3 est même incomplète et rame à mort, c'est pour dire, mais la moins pire étant la 360.
Si vous n'avez pas fait les versions Xbox/PC des 4 premiers Splinter Cell (Xbox 1 pour Double Agent v2, et Xbox 360/PC pour Double Agent v1), vous n'avez pas fait les vrais Splinter Cell tant il manque des choses dans les autres versions, qui sont des sous-versions.
Et pour Double Agent c'est encore pire, toutes les versions old-gen de Splinter Cell Double Agent, PS2, GameCube et Wii, à l'exception de la version Xbox 1, sont une énorme blague en comparaison.
Mais encore une fois, Double Agent version next-gen et old-gen sont « des jeux totalement différents » avec des dialogues, des niveaux et des timelines différents.
Le scénario diffère aussi à beaucoup d'endroits.
Après, la version PS2 n'est pas mauvaise, surtout sur émulateur et avec le pack de textures HD, et que l'on prend la version NTSC qui a les 60 fps et la VF, et le patch écran large (après avoir bidouillé un peu l'émulateur), mais comparée à la version Xbox 1 sur « Xbox d'origine » ou en « rétrocompatibilité », ça reste une plaisanterie, et je le redis : le jeu a été beaucoup facilité sur PS2.
J'ai trouvé le scénario plutôt bon et intéressant, la bande-son est pas mal aussi mais je préfère quand même celle de Chaos Theory.
Le gameplay est excellent, mais légèrement un cran en dessous de Chaos Theory, mais très légèrement.
Pour finir, Double Agent version 2 est un excellent jeu et je le trouve supérieur à la version 1.
Mon avis était l'inverse à l'époque, mais quand j'avais fait la v2 pour la première fois en 2016, l'émulateur PCSX2 n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui, et je n'avais pas fait la version Xbox, qui est la version d'origine et complète, du coup mon avis est bien différent aujourd'hui. Surtout avec tous les problèmes de fou que comporte la version 1 sur chacun des supports (Xbox 360, PC, PS3).
On peut même dire que la version old-gen Xbox 1 est une version 3 tant les différences sont énormes.
J'ai fait les deux jeux côte à côte, Xbox et PS2.
Quand je finissais un niveau sur Xbox, je refaisais le même ensuite sur PS2.
J'ai donc pu m'en rendre compte sans problème, et les différences étaient assez hallucinantes pour ma part.
Sans parler de l'extrême facilité de la version PS2.
C'est un très bon jeu qui mérite d'être fait par tous les fans de la licence et/ou de jeux d'infiltration, mais Chaos Theory reste le maître-étalon du genre, et de la série, et il est nettement supérieur.
L'apogée a la fois de la série et d'une bonne époque mais j'ai bien aimé Conviction, mais Blacklist...un bon jeu mais le moins bon de la saga.
J'ai toujours pensé que la "version 2" était la version HD vu que la old-gen est la version de base. D'ailleurs rien que la cinématique (quand Sam sort du hangar en vitesse) aprés la 1er mission de la version HD ne colle pas du tout alors que c'est le contraire dans la old-gen, même Williams n'existe pas dans la version HD.
Les Splinter Cell j'ai toujours privilégié sur XBOX, c'était déjà connu a l'époque que c'était les meilleurs version. Sauf le 1er opus qui a eu droit a des bonus sur NGC et même une mission exclu dans la neige sur PS2.
Je pense que la version Old Gen (V2) était bien la version de base à l'origine, car il y a trop de choses qui vont dans ce sens là.
Mais Ubisoft a décider de garder le scénario de la version Next Gen pour Conviction et Blacklist.
Et avec le temps, (je ne sais pas si c'est ubisoft ou les gens), la version Next Gen a été appelé Version 1 et la Old Gen Version 2.
D'ailleurs, une preuve parmi d'autres que la V2 était bien la version de base, est que la cinématique que la Next Gen utilise dont tu parle, proviens bien de la version Old Gen.
Mais les dirigeants d'ubisoft ont toujours été mauvais en ce qui concerne le fait de prendre les bonnes et meilleurs décisions.