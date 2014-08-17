Actualités et astuces pour Star Citizen
Star Citizen
codereferral
Star Citizen testable gratuitement jusqu'au 23 février pour la Saint Valentin
Star Citizen
Pour célebrer l'amour, nommé Coramor au sein du jeu, Star Citizen est jouable pendant une dizaine de jours gratuitement.

À condition de bénéficier du PC adéquat, vous aurez la possibilité lors de cette période de gratuité de piloter 5 vaisseaux gracieusement prêtés : un chasseur agile (le Arrow), un monoplace dédié au recyclage (le Salvation), un vaisseau de combat et de transport assez costaud (le Cutlass), ainsi que deux vaisseaux de minage, un petit (le Golem) et un énorme plutôt prévu pour 3 joueurs (le Mole).



De quoi tester tous les gameplays à disposition et ainsi juger comme il se doit le potentiel de ce jeu qui, rappelons-le, est toujours en Alpha (version 4.6).

Pour en savoir plus, cliquez ici.
FAQ pour le free fly - https://support.robertsspaceindustries.com/hc/en-us/articles/360037529633-Welcome-to-the-Star-Citizen-Free-Fly-Event
