2
❤
Likers
Who likes this ?
rbz
,
djayce
name :
Pragmata
platform :
Playstation 5
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
PC
Xbox Series X
-
28
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
[Live] Je pars à la découverte de la démo de Pragmata !
Si vous voulez suivre ça
EDIT : la Rediff' !
tags :
1
Like
Who likes this ?
tynokarts
posted the 02/07/2026 at 05:37 PM by obi69
obi69
comments (
1
)
mrvince
posted
the 02/07/2026 at 06:16 PM
Agréablement surpris de mon côté. J'avais des doutes sur la dualité du gameplay shoot-hacking et c'est super au final. Je vais attendre les premiers avis pour voir si le jeu tient la longueur mais si c'est le cas je le prendrais.
