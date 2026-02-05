Shred Up
kenjushi
9
kenjushi
kenjushi > blog
Epic Games Store sur la nouvelle Xbox ?
Ce n’est un secret pour personne, la prochaine Xbox sera vraisemblablement un PC qui devrait permettre d’accéder à toutes les boutiques de jeux comme Steam, GOG ou EA Play. Epic voudrait également proposer son store sur la nouvelle console de Microsoft, et l’entreprise confirme aujourd’hui que des discussions sur le sujet ont déjà eu lieu.

L’Epic Games Store devrait être disponible sur la nouvelle Xbox

Epic a évoqué plusieurs sujets dans le cadre de son rapport annuel, dont notamment l’évolution de l’Epic Games Store. La boutique permet d’acheter des jeux et de récupérer régulièrement des jeux gratuits, et on apprend aujourd’hui par le biais de Windows Central qu’Epic aimerait beaucoup qu’elle soit disponible sur la prochaine Xbox.

D’après Steve Allison, vice‑président et directeur général de l’Epic Games Store, des discussions avec Microsoft ont même déjà eu lieu sur le sujet et si la firme autorise Steam et l’Epic Games Store sur la prochaine génération de Xbox, Epic sera présent.

Nous avons discuté de beaucoup de ces sujets. Nous avons échangé avec les équipes de Microsoft. S’ils vont jusqu’au bout et autorisent Steam et l’Epic Games Store sur la prochaine génération de consoles Xbox, nous serons présents.

Allison explique néanmoins que cela pourrait nécessiter la création d’une application spécifique pour fonctionner correctement sur la console, mais ce n’est visiblement pas un problème pour l’entreprise. Notons que cela fait un petit moment maintenant que nous entendons parler du sujet, puisque Phil Spencer affirmait dès 2024 qu’il ne fermait pas la porte à l’arrivée de l’Epic Games Store sur Xbox.

Le support de la FSE Xbox reste à l’étude

En ce qui concerne le support de l’Expérience Xbox en plein écran (FSE), l’interface introduite à la sortie des ROG Xbox Ally qui permet de naviguer plus facilement entre toutes les boutiques, Epic affirme qu’une version optimisée de son store n’est pas prévue à court terme, mais fait régulièrement l’objet de discussions.

Je pense que nous finirons par le faire. Je ne peux pas m’y engager pour l’instant, car nous sommes au milieu de projets majeurs. Je suis un très grand fan. J’ai acheté toutes les versions du ROG Ally, y compris le nouveau Xbox Ally. C’est génial de pouvoir jouer à des jeux Steam et Epic Games Store sur un seul appareil.

Steve Allison poursuit en expliquant qu’Epic doit s’adapter à ce type de support, et que si cela n’arrivera probablement pas cette année, l’Epic Games Store pourrait être ajouté à l’Expérience Xbox en plein écran l’année prochaine.

Ce serait évidemment une bonne nouvelle puisque cela éviterait aux utilisateurs de ROG Xbox Ally et autres consoles du genre de sortir de l’interface dédiée pour lancer un jeu, et donc de garder le bénéfice des optimisations de la FSE.

Rappelons en plus que l’Expérience Xbox en plein écran sera également proposée sur PC prochainement, ce serait donc une excellente nouvelle que la majeure partie des boutiques PC soient compatibles.
Xboxygen
    posted the 02/05/2026 at 03:16 PM by kenjushi
    comments (14)
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 03:24 PM
    a part pour quelques rare jeux sony tout ceci ne représente aucun interet a mes yeux , tant mieux si d'autres y voient un intérêt
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 03:28 PM
    et a mon avis si MS s'est fait chier a sécuriser un deal avec EGS concernant fortnite sur le Microsoft store ( https://www.gamekyo.com/blog_article483065.html )c'est que MS n'a pas pour volonté que les gens aillent consommer ailleurs que sur leur propre store
    rasalgul posted the 02/05/2026 at 03:29 PM
    Dayone c'est à croire que la Xbox de 2002 sort enfin en 2027
    negan posted the 02/05/2026 at 03:34 PM
    Elle aura tout le stores normalement donc logique
    rogeraf posted the 02/05/2026 at 03:42 PM
    Ce move est incroyable chez Microsoft. Ca veut dire Microsoft sera obligé de s'aligner sur les prix PC des stores concurrents. Donc passer de jeux à 80 euros consoles à 70 voir 60 euros PC. Ca sera une grosse perte pour eux mais si c'est ce qu'ils veulent
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 03:46 PM
    rogeraf ce serait un bon compromis etant donné qu'elle sera full demat , mais on observe qu'ils ne l'appliquent pas actuellement meme sur leur store pc
    zboubi480 posted the 02/05/2026 at 03:46 PM
    Donc aussi les jeux gratuits que file l'Epic Store régulièrement
    rogeraf posted the 02/05/2026 at 03:55 PM
    skuldleif C'est sur que leur logique n'est pas facile a comprendre ! Baisse des prix du store pour être compétitif, arrêt du online payant. Ca va douiller, baisse de profits chez Microsoft Gaming ... clients gagnants. J'ai du mal a y croire connaissant ces ''escrocs'' de Microsoft !?
    zekk posted the 02/05/2026 at 04:01 PM
    rogeraf Ma théorie, il faudra un abonnement gamepass pour jouer à ta console et plus de jeux physique. du coup, oui "tu payes plus" pour le online
    rogeraf posted the 02/05/2026 at 04:04 PM
    zekk Intéressant.
    Comme d'hab aussi sur les produits dérivés (manettes et autres), prix tres élévé pour Microsoft. Mais théoriquement c'est pareil sur un move PC, on pourrait profiter de manettes PC à prix cassés autres que l'officiel XBOX.
    romgamer6859 posted the 02/05/2026 at 04:05 PM
    zekk ils trouveront bien un truc pour remplacer le GP essential (l'abo le moins cher pour le online)
    skuldleif posted the 02/05/2026 at 04:09 PM
    zekk un abonnement pour jouer hein?!
    mafacenligne posted the 02/05/2026 at 04:27 PM
    cette XBOX Magnus remplacera mon PC et ma xbox serieS
    shambala93 posted the 02/05/2026 at 05:44 PM
    J’ai du mal à voir comment ils vont faire pour steam. Ils ne gagneront aucun royalties sur la vente…
