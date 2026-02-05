Ce n’est un secret pour personne, la prochaine Xbox sera vraisemblablement un PC qui devrait permettre d’accéder à toutes les boutiques de jeux comme Steam, GOG ou EA Play. Epic voudrait également proposer son store sur la nouvelle console de Microsoft, et l’entreprise confirme aujourd’hui que des discussions sur le sujet ont déjà eu lieu.



L’Epic Games Store devrait être disponible sur la nouvelle Xbox



Epic a évoqué plusieurs sujets dans le cadre de son rapport annuel, dont notamment l’évolution de l’Epic Games Store. La boutique permet d’acheter des jeux et de récupérer régulièrement des jeux gratuits, et on apprend aujourd’hui par le biais de Windows Central qu’Epic aimerait beaucoup qu’elle soit disponible sur la prochaine Xbox.



D’après Steve Allison, vice‑président et directeur général de l’Epic Games Store, des discussions avec Microsoft ont même déjà eu lieu sur le sujet et si la firme autorise Steam et l’Epic Games Store sur la prochaine génération de Xbox, Epic sera présent.



Nous avons discuté de beaucoup de ces sujets. Nous avons échangé avec les équipes de Microsoft. S’ils vont jusqu’au bout et autorisent Steam et l’Epic Games Store sur la prochaine génération de consoles Xbox, nous serons présents.



Allison explique néanmoins que cela pourrait nécessiter la création d’une application spécifique pour fonctionner correctement sur la console, mais ce n’est visiblement pas un problème pour l’entreprise. Notons que cela fait un petit moment maintenant que nous entendons parler du sujet, puisque Phil Spencer affirmait dès 2024 qu’il ne fermait pas la porte à l’arrivée de l’Epic Games Store sur Xbox.



Le support de la FSE Xbox reste à l’étude



En ce qui concerne le support de l’Expérience Xbox en plein écran (FSE), l’interface introduite à la sortie des ROG Xbox Ally qui permet de naviguer plus facilement entre toutes les boutiques, Epic affirme qu’une version optimisée de son store n’est pas prévue à court terme, mais fait régulièrement l’objet de discussions.



Je pense que nous finirons par le faire. Je ne peux pas m’y engager pour l’instant, car nous sommes au milieu de projets majeurs. Je suis un très grand fan. J’ai acheté toutes les versions du ROG Ally, y compris le nouveau Xbox Ally. C’est génial de pouvoir jouer à des jeux Steam et Epic Games Store sur un seul appareil.



Steve Allison poursuit en expliquant qu’Epic doit s’adapter à ce type de support, et que si cela n’arrivera probablement pas cette année, l’Epic Games Store pourrait être ajouté à l’Expérience Xbox en plein écran l’année prochaine.



Ce serait évidemment une bonne nouvelle puisque cela éviterait aux utilisateurs de ROG Xbox Ally et autres consoles du genre de sortir de l’interface dédiée pour lancer un jeu, et donc de garder le bénéfice des optimisations de la FSE.



Rappelons en plus que l’Expérience Xbox en plein écran sera également proposée sur PC prochainement, ce serait donc une excellente nouvelle que la majeure partie des boutiques PC soient compatibles.

Xboxygen