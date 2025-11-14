et voila! j'en étais sure la raison de l'inclusion de Fortnite crew au Gamepass ultimate c'est ce partenariat avec Epic game qui permet l'inclusion de fortnite au Xbox PC store et donc paver le chemin pour la next gen Xbox
le 18 Novembre Fortnite arrive sur le store Xbox PC et Fortnite Crew integre le Gamepass ultimate.(1000Vbucks/mois tout les battlepass , parfait pour cette saison Simpsons qui est TOP)
https://news.xbox.com/en-us/2025/11/14/fortnite-crew-xbox-game-pass-ultimate-pc-play-anywhere/
posted the 11/14/2025 at 02:29 PM by skuldleif
cette inclusion marque aussi le support officiel de fortnite par le XCLOUD dans de bien meilleurs condition qu'actuellement
d'ailleurs la Steam machine a venir ne proposera pas fornite ce qui est un probleme pour un hardware supposément censé menacer/remplacer xbox (pour les haters)