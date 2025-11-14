profile
skuldleif
skuldleif > blog
[Officiel] Fortnite arrive sur le launcher Xbox PC (Fin de l'exclu EGS) et devient Play Anywhere
et voila! j'en étais sure la raison de l'inclusion de Fortnite crew au Gamepass ultimate c'est ce partenariat avec Epic game qui permet l'inclusion de fortnite au Xbox PC store et donc paver le chemin pour la next gen Xbox

le 18 Novembre Fortnite arrive sur le store Xbox PC et Fortnite Crew integre le Gamepass ultimate.(1000Vbucks/mois tout les battlepass , parfait pour cette saison Simpsons qui est TOP)

https://news.xbox.com/en-us/2025/11/14/fortnite-crew-xbox-game-pass-ultimate-pc-play-anywhere/

    posted the 11/14/2025 at 02:29 PM by skuldleif
    comments (6)
    skuldleif posted the 11/14/2025 at 02:43 PM
    pour la NEXT GEN Xbox , cette inclusion est la preuve de la volonté de MS que les joueurs Xbox n'aient pas a jongler entre les launcher pour acceder aux gros jeux qui sont actuellement à lié des launcher tiers (hormis les jeux sony ) .

    cette inclusion marque aussi le support officiel de fortnite par le XCLOUD dans de bien meilleurs condition qu'actuellement
    bennj posted the 11/14/2025 at 02:58 PM
    Super... Et ?
    skuldleif posted the 11/14/2025 at 03:08 PM
    bennj tu imaginais une next gen xbox sans fortnite et nécessitant le passage par l'EGS? sans ce genre de move c'est difficile de concevoir une quelconque crédibilité aux rumeurs de next gen Xbox PC

    d'ailleurs la Steam machine a venir ne proposera pas fornite ce qui est un probleme pour un hardware supposément censé menacer/remplacer xbox (pour les haters)
    skuldleif posted the 11/14/2025 at 03:33 PM
    je rappel aussi que le Xbox PC store est un concurrent au Epic Game store
    zekk posted the 11/14/2025 at 04:24 PM
    skuldleif plutôt effacer que reconnaître que tu avais tort
    skuldleif posted the 11/14/2025 at 04:29 PM
    zekk plutot effacer que de continuer a te repondre sur un fait erroné
