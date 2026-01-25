profile
ioop
13
Likes
Likers
ioop
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 4
visites since opening : 1092993
ioop > blog
all
{UP 16H} Vente Jeux PS5 / NS2
J'ai trop de compte et je dois donc en supprimer de mes consoles, contre quelques euros, je peux vous en faire profiter ? Quelqu'un de confiance sur GK car il ne faudra pas changer les infos du compte, paiement Paypal

PS5
Flight Simulator : 10€
Battlefield 6 : 10€
MGS Delta : 10€
Mafia The Old Country : 5€
Death Stranding 2 : 10€
Indiana Jones : 10€
Doom the Dark Ages : 5€
Clair Obscur : 10€
Days Gone Remastered : 5€
Monster Hunter Wilds : 5€
Assassins Creed Shadows : 5€
Ninja Gaiden Black : 5€

ou un pack 70euro les 12 jeux PS5 si ça intéresse une seule et même personne

NS2 :
Pokemon ZA : 10€
Little Nightmares 3: 5€
Hades 2 : 5€
Tony Hawk's Pro Skater 3-4 : 5€
The Plucky Squire : 5€

Pour l'instant, je garde Metroid et Silksong mais si je les vends plus tard, ça sera également 10€ et 5€ respectivement sur NS2

25€ les 5 jeux NS2 si ça intéresse une seule et même personne

Et enfin le combo ultime : les 12 jeux PS5 et les 5 jeux NS2 pour 90€ si ça intéresse une seule et même personne, soit 17jeux, ce qui revient à 5€ et quelques par jeux.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/25/2026 at 09:33 AM by ioop
    comments (23)
    ghouledheleter posted the 01/25/2026 at 09:44 AM
    Je coyais la revente de compte était interdite.
    skuldleif posted the 01/25/2026 at 09:50 AM
    Bonne initiative
    Faut jouer avec le compte? Ou c'est possible avec son propre compte?
    ioop posted the 01/25/2026 at 09:51 AM
    skuldleif avec les comptes que je donne, moi il seront delete de ma console
    skuldleif posted the 01/25/2026 at 09:53 AM
    ioop mais toi tu y a jouer sur ton compte non? Je capte pas en quoi c'est pas possible pour ceux qui rachètent ?
    ioop posted the 01/25/2026 at 09:53 AM
    Je peux tout vendre a la même personne pour 70€ au lieu de 90 du coup, ça reviens a moins de 6€ le jeu
    ioop posted the 01/25/2026 at 09:54 AM
    Non j'ai joué sur les comptes que je vends
    ioop posted the 01/25/2026 at 09:57 AM
    le online fonctionne, faut juste jouer sur chaque compte
    1 compte 1 jeu

    Ça peut demander un code de vérification au moment d'enregistrer le compte, je le demanderai à mon revendeur pour vous le transmettre

    Je peux vendre à la même personne les 12 jeux pour 70€, pas mal ...
    skuldleif posted the 01/25/2026 at 10:01 AM
    Ah oui d'accord c'est dommage , perso je joue sur mon compte pour 3€ n'importe quelle jeu
    ioop posted the 01/25/2026 at 10:34 AM
    skuldleif oe moins cher sur Xbox

    Sur play et ns2 c'est 8/15€
    kurosu posted the 01/25/2026 at 11:01 AM
    skuldleif ioop Normalement tu peux jouer sur ton compte normal
    Je vois pas en quoi ça empêcherait si tu as activé le partage de compte de ces jeux
    ioop posted the 01/25/2026 at 11:07 AM
    kurosu bah non je n'ai pas activé, il est déjà vendu et activé à un autre utilisateur, moi c'est secondaire, pas primaire
    kurosu posted the 01/25/2026 at 11:10 AM
    ioop si tu as les info du compte tu peux forcer le primaire, et jouer sur tes comptes de la console, et lui si il veut réactiver il fait pareil, tant que tu ne change pas les identifiants
    pcverso posted the 01/25/2026 at 11:14 AM
    Mais c'est complètement illégal non de louer un compte qui ne t'appartient pas .
    skuldleif posted the 01/25/2026 at 11:21 AM
    pcverso oui ya la police qui va débarquer chez toi
    ioop posted the 01/25/2026 at 11:24 AM
    skuldleif le swat
    ioop posted the 01/25/2026 at 11:55 AM
    kurosu le primaire est déjà sur une autre console, j'achète que des comptes secondaires moi moins cher
    ioop posted the 01/25/2026 at 11:57 AM
    alors personne ??? Vous ne trouverez pas moins cher sur ps5

    70€ les 12 ça fait 6€ en moyenne, 6€ clair obscur, 6€ flight simulator ...mdr
    pcverso posted the 01/25/2026 at 12:03 PM
    ghouledheleter posted the 01/25/2026 at 01:24 PM
    ioop tu es culotté de faire comme sans vergogne ici.
    osiris67 posted the 01/25/2026 at 02:22 PM
    Ce receleur
    kurosu posted the 01/25/2026 at 03:00 PM
    ioop Oui c'est pour ça que je te dis que tu peux te mettre en primaire aussi avec ces comptes secondaires et que l'autre il va passer en secondaire.
    C'est ce que je fais avec ma famille, quand je veux rejouer à mes jeux sur d autre compte de ma console avec le compte partagé, je le passe en primaire. Et pareil pour eux, quand ils veulent jouer, ils activent mon compte partagé et ils peuvent jouer sur leur compte.
    Après si tu laisse en secondaire, forcément tu es obligé de jouer sur le compte concerné. Mais rien t'empêche de basculer sans problème
    ioop posted the 01/25/2026 at 03:12 PM
    kurosu pas envie de m'amuser et réactiver à chaque fois ... (car l'autre peut faire la même chose aussi) et ça me dérange pas de jouer sur 1 autre compte, tant que j'ai le jeu

    j'ai mis à jour l'article, j'ai ajouté les jeux NS2
    ioop posted the 01/25/2026 at 03:13 PM
    contactez moi par MP si intéressez
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo