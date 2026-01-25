J'ai trop de compte et je dois donc en supprimer de mes consoles, contre quelques euros, je peux vous en faire profiter ? Quelqu'un de confiance sur GK car il ne faudra pas changer les infos du compte, paiement Paypal
PS5
Flight Simulator : 10€
Battlefield 6 : 10€
MGS Delta : 10€
Mafia The Old Country : 5€
Death Stranding 2 : 10€
Indiana Jones : 10€
Doom the Dark Ages : 5€
Clair Obscur : 10€
Days Gone Remastered : 5€
Monster Hunter Wilds : 5€
Assassins Creed Shadows : 5€
Ninja Gaiden Black : 5€
ou un pack 70euro les 12 jeux PS5 si ça intéresse une seule et même personne
NS2 :
Pokemon ZA : 10€
Little Nightmares 3: 5€
Hades 2 : 5€
Tony Hawk's Pro Skater 3-4 : 5€
The Plucky Squire : 5€
Pour l'instant, je garde Metroid et Silksong mais si je les vends plus tard, ça sera également 10€ et 5€ respectivement sur NS2
25€ les 5 jeux NS2 si ça intéresse une seule et même personne
Et enfin le combo ultime : les 12 jeux PS5 et les 5 jeux NS2 pour 90€ si ça intéresse une seule et même personne, soit 17jeux, ce qui revient à 5€ et quelques par jeux.
tags :
posted the 01/25/2026 at 09:33 AM by ioop
Faut jouer avec le compte? Ou c'est possible avec son propre compte?
1 compte 1 jeu
Ça peut demander un code de vérification au moment d'enregistrer le compte, je le demanderai à mon revendeur pour vous le transmettre
Je peux vendre à la même personne les 12 jeux pour 70€, pas mal ...
Sur play et ns2 c'est 8/15€
Je vois pas en quoi ça empêcherait si tu as activé le partage de compte de ces jeux
70€ les 12 ça fait 6€ en moyenne, 6€ clair obscur, 6€ flight simulator ...mdr
C'est ce que je fais avec ma famille, quand je veux rejouer à mes jeux sur d autre compte de ma console avec le compte partagé, je le passe en primaire. Et pareil pour eux, quand ils veulent jouer, ils activent mon compte partagé et ils peuvent jouer sur leur compte.
Après si tu laisse en secondaire, forcément tu es obligé de jouer sur le compte concerné. Mais rien t'empêche de basculer sans problème
j'ai mis à jour l'article, j'ai ajouté les jeux NS2