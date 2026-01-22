profile
Fatal Fury : City of the Wolves
7
Likers
name : Fatal Fury : City of the Wolves
platform : PC
editor : SNK Corporation
developer : SNK Playmore
genre : combat
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
articles : 438
visites since opening : 964204
jaysennnin > blog
Fatal Fury COTW, la Legend Edition est actuellement dispo...
La Legend Edition de Fatal Fury City of the Wolves comprenant le jeu + les saisons 1 et 2 (tous les persos sont pas encore sortis) est actuellement dispo sur les stores au prix "doux" de 50 euros

Bon ceux qui ont payé le jeu de base (même si il était pas très cher) vont se sentir quand même un peu entubés, vu qu'ils avaient du payer le saison pass 1 derrière, alors qu'avec la legend edition tout est inclus

Erratum : le season pass 1 est offert avec le jeu de base

    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, mercure7
    posted the 01/22/2026 at 04:28 PM by jaysennnin
    comments (12)
    kiryukazuma posted the 01/22/2026 at 04:37 PM
    ah ouais ... quand j'ai vu l'édition j'ai failli croire que le dlc était offert ou pas cher.
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 04:46 PM
    Je crois avoir mis 30 euros sur le store XBOX lors de la derniere promo .. Je me suis fait avoir ?
    masharu posted the 01/22/2026 at 04:57 PM
    Une édition physique, c'est tout ce que je demande .
    fuji posted the 01/22/2026 at 05:13 PM
    La saison 1 etait déja inclus dans le jeu de base
    fritesmayo76 posted the 01/22/2026 at 06:21 PM
    Pas plus de sensation d'entubage que les trailers dégueux fait par IA.
    Ca doit pas être fun de bosser chez SNK
    mercure7 posted the 01/22/2026 at 07:32 PM
    Bon ceux qui ont payé le jeu de base (même si il était pas très cher) vont se sentir quand même un peu entubés, vu qu'ils avaient du payer le saison pass 1 derrière

    Non.

    Le season pass 1 était offert avec le jeu, pour tout le monde . . .
    tab posted the 01/22/2026 at 07:41 PM
    Quand on voit le trailer d’alex de sf6 et ce ff, ce gouffre graphiquement
    mercure7 posted the 01/23/2026 at 08:59 AM
    tab C'est vrai.

    Puis tu joues à SF6, et c'est :

    - un poke > drive rush > corner carry > choppe ou pas choppe x24

    CotW est nettement plus fun à jouer, je trouve, à cause du skill expression bien plus grand et un système de jeu qui permet des affrontements moins scriptés / peu de pilotage automatique
    jaysennnin posted the 01/23/2026 at 11:02 AM
    mercure7 j'avoue que la communauté de sf6 est devenue "détestable" ça spamme les mêmes coups et enchainements, c'est devenu chiant à jouer, même le Street fighter 2 de base est plus fun à jouer
    mercure7 posted the 01/23/2026 at 11:54 AM
    jaysennnin C'est pas la commu, c'est le jeu, la commu elle fait avec ce qu'elle a dans les mains

    Pense à corriger ton article vieux pour le season pass 1
    byakuyatybw posted the 01/23/2026 at 05:19 PM
    Acheté d occaz récemment 30 boules à Micromania.. Code encore dans la boîte pour costume initial de Terry et SP1 dans la boîte mais déjà utilisé...Et sauf erreur de ma part SP1 pas achetable separement...Trop deg
    toulia posted the 01/24/2026 at 12:52 AM
    tab
    Le réalisme n'est pas forcément la seule solution aux jolies graph.
    Ex. Les MvsC. Sur Infinite, le direction artistique ne colle plus.
    C'est très bien qu'il y'ait d'autres approches. Et pour ce FF, ce visuel lui va plutôt bien tout comme pour les GG.
    KOF XIV était moche, XV était un poil mieux, COTW est très aguicheur.
    Perso, je préférerais pour le prochain SF que Capcom revienne à un style graphique plus entre le 4 et le 5 que le 6.
    M'enfin les goûts et les couleurs... tout le monde connaît !

    byakuyatybw
    Y'a moyen de le chopper en neuf à 20 balles le jeu de base pour avoir le 1er DLC.
    Si tu lui prends le DLC 2, tu rajoutes 20 balles.
    Soit tu payes 40 balles pour le jeu + les 2 DLCs.
    Sachant qu'en ce moment, sur le PSN, il y'a la Légendaire Édition (jeu + DLCs) à 49€, c'est peut-être une occasion à saisir. Et puis ça t'éviteras de mettre la galette à chaque fois que tu voudras te faire une petite partie.
    Me dis pas que c'est pas rentable. Toute façon les DLCs.. on le sait que c'est de l'arnaque ! Bref, bon jeu à toi.
