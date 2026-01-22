La Legend Edition de Fatal Fury City of the Wolves comprenant le jeu + les saisons 1 et 2 (tous les persos sont pas encore sortis) est actuellement dispo sur les stores au prix "doux" de 50 eurosBon ceux qui ont payé le jeu de base (même si il était pas très cher) vont se sentir quand même un peu entubés, vu qu'ils avaient du payer le saison pass 1 derrière, alors qu'avec la legend edition tout est inclusErratum : le season pass 1 est offert avec le jeu de base