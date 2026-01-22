La Legend Edition de Fatal Fury City of the Wolves comprenant le jeu + les saisons 1 et 2 (tous les persos sont pas encore sortis) est actuellement dispo sur les stores au prix "doux" de 50 euros
Bon ceux qui ont payé le jeu de base (même si il était pas très cher) vont se sentir quand même un peu entubés, vu qu'ils avaient du payer le saison pass 1 derrière, alors qu'avec la legend edition tout est inclus
Erratum : le season pass 1 est offert avec le jeu de base
Ca doit pas être fun de bosser chez SNK
Non.
Le season pass 1 était offert avec le jeu, pour tout le monde . . .
Puis tu joues à SF6, et c'est :
- un poke > drive rush > corner carry > choppe ou pas choppe x24
CotW est nettement plus fun à jouer, je trouve, à cause du skill expression bien plus grand et un système de jeu qui permet des affrontements moins scriptés / peu de pilotage automatique
Pense à corriger ton article vieux pour le season pass 1
Le réalisme n'est pas forcément la seule solution aux jolies graph.
Ex. Les MvsC. Sur Infinite, le direction artistique ne colle plus.
C'est très bien qu'il y'ait d'autres approches. Et pour ce FF, ce visuel lui va plutôt bien tout comme pour les GG.
KOF XIV était moche, XV était un poil mieux, COTW est très aguicheur.
Perso, je préférerais pour le prochain SF que Capcom revienne à un style graphique plus entre le 4 et le 5 que le 6.
M'enfin les goûts et les couleurs... tout le monde connaît !
byakuyatybw
Y'a moyen de le chopper en neuf à 20 balles le jeu de base pour avoir le 1er DLC.
Si tu lui prends le DLC 2, tu rajoutes 20 balles.
Soit tu payes 40 balles pour le jeu + les 2 DLCs.
Sachant qu'en ce moment, sur le PSN, il y'a la Légendaire Édition (jeu + DLCs) à 49€, c'est peut-être une occasion à saisir. Et puis ça t'éviteras de mettre la galette à chaque fois que tu voudras te faire une petite partie.
Me dis pas que c'est pas rentable. Toute façon les DLCs.. on le sait que c'est de l'arnaque ! Bref, bon jeu à toi.