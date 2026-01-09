Il est désormais affirmé que l’événement ne présentera pas seulement ces trois jeux. Selon Shinobi602, connu pour avoir déjà révélé des informations confidentielles sur des jeux à venir, le show inclurait « un quatrième jeu “secret” ».VGC est en mesure de confirmer cette information et indique que ce quatrième jeu serait un titre indépendant prometteur issu d’un éditeur tiers.Fable a été annoncé en 2020 lors du Xbox Games Showcase. Ce jeu, qui constitue un reboot de la série de RPG de Lionhead, ne dispose pas encore de date de sortie. Il semblerait également que Fable soit en développement sur PlayStation 5.