profile
Fable (reboot)
9
Likers
name : Fable (reboot)
platform : Xbox Series X
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
neptonic
4
Likes
Likers
neptonic
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 88
visites since opening : 314897
neptonic > blog
all
VGC: Un jeu indé prometteur « secret » au direct Xbox , Fable, en développement sur PS5


Il est désormais affirmé que l’événement ne présentera pas seulement ces trois jeux. Selon Shinobi602, connu pour avoir déjà révélé des informations confidentielles sur des jeux à venir, le show inclurait « un quatrième jeu “secret” ».

VGC est en mesure de confirmer cette information et indique que ce quatrième jeu serait un titre indépendant prometteur issu d’un éditeur tiers.

Fable a été annoncé en 2020 lors du Xbox Games Showcase. Ce jeu, qui constitue un reboot de la série de RPG de Lionhead, ne dispose pas encore de date de sortie. Il semblerait également que Fable soit en développement sur PlayStation 5.

https://www.videogameschronicle.com/news/the-xbox-developer-direct-will-feature-a-secret-unannounced-fourth-game/
https://www.resetera.com/threads/vgc-xboxs-dev-direct-will-feature-a-secret-promising-indie-game-from-a-third-party-publisher-fable-in-development-for-ps5.1401499/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/09/2026 at 02:39 PM by neptonic
    comments (3)
    kinectical posted the 01/09/2026 at 02:52 PM
    Excellent pour Fable sur PS5 je vais pouvoir y jouer sur ma Pro
    rogeraf posted the 01/09/2026 at 02:53 PM
    kinectical Si le jeu est bon ! Un dev faisant des jeux de voitures qui fait un RPG. Pas sur qu'on retrouve la magie ...
    rogeraf posted the 01/09/2026 at 02:55 PM
    Le pauvre Peter Molyneux va pas s'en remettre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo