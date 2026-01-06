HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
articles : 558
visites since opening : 967258
newtechnix > blog
Le CES 2026 de Las Vegas a ouvert hier
et déjà des annonces:

Au CES 2026, Nvidia présente Rubin pour diviser par 10 les coûts de l’IA. La nouvelle plateforme de supercalculateur d'IA vise à accélérer l'adoption des LLM.
Ils ont commencé la production de masse de Vera et Rubin.

Nvidia DLSS 4.5, la 4K à 240 i/s devient réalité.

Lors du grand rendez vous tech de l'année, le CES de Las Vegas, Nvidia a dévoilé Alpamayo, sa nouvelle plateforme de raisonnement pour la conduite autonome. Dès 2026, elle sera intégrée à la prochaine Mercedes-Benz CLA. Une annonce qui ouvre la voie à une montée en puissance du robotaxi et bouscule frontalement Tesla.

CES 2026 : NVIDIA lance le DLSS 4.5 et le multi frame gen X6 pour des jeux toujours plus fluides

    posted the 01/06/2026 at 12:09 PM by newtechnix
    comments (1)
    vyse posted the 01/06/2026 at 12:37 PM
    Avec maduro ils ont été totalement éclipsé
