La franchise Gran Turismo vient de franchir un cap historique en dépassant les 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Pour souligner cet accomplissement, Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital, a partagé sur X/Twitter une chanson de remerciement intitulée Arigato (« merci » en japonais) destinée aux fans qui soutiennent la série depuis ses débuts.
Dernier opus en date, Gran Turismo 7 est disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis le 4 mars 2022. Le titre continue d’évoluer grâce à des mises à jour régulières, dont la plus récente et majeure, Spec III, a été déployée le 4 décembre. Celle-ci introduit notamment une nouvelle cinématique d’introduction, huit voitures inédites, deux nouveaux circuits, l’arrivée des pneus Dunlop, le pavillon « Power Pack » sur la carte du monde, ainsi qu’un plafond du niveau Collectionneur relevé de 50 à 70. De nouveaux événements des Circuits mondiaux viennent également enrichir l’expérience, confirmant l’engagement de Polyphony Digital à faire vivre sa simulation automobile sur le long terme. Retrouvez tous les ajouts de cette mise à jour d’envergure dans cet article officiel.
Chronologie des jeux Gran Turismo
Gran Turismo (1997)
Gran Turismo 2 (1999)
Gran Turismo 3: A-Spec (2001)
Gran Turismo Concept (2002)
Gran Turismo 4 Prologue (2003)
Gran Turismo 4 (2004)
Gran Turismo HD Concept (2006)
Gran Turismo 5 Prologue (2007)
Gran Turismo (2009, PlayStation Portable)
Gran Turismo 5 (2010)
Gran Turismo 6 (2013)
Gran Turismo Sport (2017)
Gran Turismo 7 (2022)
My First Gran Turismo (2024) : introduction gratuite au monde de Gran Turismo, parfaite pour les débutants.
Dommage que j'ai pas le temps d'y jouer plus fréquemment et faire plus d'online!
Sinon GG pour les 100Millions de cette très belle IP de simulation de course!