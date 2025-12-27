Tu sais, le truc pour s’amuser dans la vie, c’est de toujours garder un côté enfant.
mugimando > blog
all
One Piece Fighting Path en FR ! VICTOIRE !
ONE PIECE FIGHTING PATH : LE PATCH FR EST ENFIN DISPONIBLE

Après 4 ans et demi d’attente, de passion et de contenu autour du jeu, c’est une annonce que beaucoup espéraient voir arriver un jour :
One Piece Fighting Path dispose désormais d’un patch français semi-officiel.

UNE TRADUCTION FR ENFIN ACCESSIBLE

Le jeu est désormais facilement téléchargeable sur Android via la plateforme X7game, qui propose directement l’accès au PATCH FR en relation avec les développeur du jeu.
Une avancée majeure qui permet à toute la communauté francophone de profiter pleinement de l’histoire, des menus et des mécaniques du jeu dans notre langue.

ET SUR IOS ?

Pour les joueurs iOS, la solution passe par la page web X7game.
Grâce au **cloud gaming**, si j'ai bien compris n'ayant pas d'iphone je ne peut pas vous dire

UNE VICTOIRE POUR LA COMMUNAUTÉ

En tant que partenaire officiel du jeu, je suis extrêmement fier de vous annoncer cette avancée.
C’est la preuve que 4 ans et demi de contenu, de soutien et de mobilisation communautaire n’ont pas été vains.
Cette localisation française marque une étape importante dans l’histoire de One Piece Fighting Path.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ OFFICIELLE

Pour suivre l’actualité du jeu, obtenir de l’aide, échanger avec d’autres joueurs et ne rien manquer des prochaines annonces, n’hésitez pas à rejoindre le Discord officiel One Piece Fighting Path.

Je vous souhaite à tous un excellent jeu,
et bienvenue dans One Piece Fighting Path… EN FRANCAIS

https://discord.gg/scQJtfdFvY - https://discord.gg/scQJtfdFvY
    posted the 12/27/2025 at 09:53 AM by mugimando
    comments (10)
    alucardhellsing posted the 12/27/2025 at 10:05 AM
    Salut mec , je suis deg j'ai tout essayé pour l'installer et jy suis pas arrivé mon android bloque malgré tout ce que j'ai desactivé et quand j'arrive a la page du jeu ç me demande un compte tik tok et j'arrive pas a le lier franchement c'est un enfer pour installer ce grand jeu
    mugimando posted the 12/27/2025 at 10:09 AM
    alucardhellsing telecharge X7game. Tu a juste a creer un compte mettre ton adresse gmail et ensuite telecharger le jeu. C'est tout
    alucardhellsing posted the 12/27/2025 at 11:00 AM
    mugimando merci je vais ressayer parce que le jeu donne vraiment envie
    kakazu posted the 12/27/2025 at 11:58 AM
    C'est des fans qui font la traduction avec les accords des développeurs ?
    mugimando posted the 12/27/2025 at 01:02 PM
    kakazu alors je suis en relation avec le chef de developpement et il ma qu'il se sont associé avec la plateforme X7game en utilisant une IA en patch pour éviter les droits d'auteur au niveau de la traduction officiel. Le jeu est full FR mais parfois tu ne retrouve pas les vrai noms des personnage.
    mugimando posted the 12/27/2025 at 01:04 PM
    alucardhellsing tkt ca va marcher a 100%
    suzukube posted the 12/27/2025 at 01:50 PM
    Félicitation pour cet aboutissement, comme quoi tout est possible lorsqu'une communauté est soudée !
    kakazu posted the 12/27/2025 at 02:16 PM
    mugimando Merci pour les infos
    jf17 posted the 12/27/2025 at 04:46 PM
    Apres ce n'est pas vraiment une VF
    Il y a quand même des lacunes, la superposition des texte, tu relance le jeu ce n'est pas le même texte, on reste sur du google trad, c'est très bien, plus compréhensible mais on n'est pas sur une VF totale, c'est surtout grâce a x7game et leur IA.
    mrponey posted the 12/27/2025 at 04:49 PM
    mugimando Juste pour comprendre tu es en relation avec le chef du développement qui déploie un patch pas dans le jeu mais via une plateforme inconnue dont tu fais la pub et sponsorise ?
