Après 4 ans et demi d’attente, de passion et de contenu autour du jeu, c’est une annonce que beaucoup espéraient voir arriver un jour :One Piece Fighting Path dispose désormais d’un patch français semi-officiel.Le jeu est désormais facilement téléchargeable sur Android via la plateforme X7game, qui propose directement l’accès au PATCH FR en relation avec les développeur du jeu.Une avancée majeure qui permet à toute la communauté francophone de profiter pleinement de l’histoire, des menus et des mécaniques du jeu dans notre langue.Pour les joueursla solution passe par la page web X7game.Grâce au **cloud gaming**, si j'ai bien compris n'ayant pas d'iphone je ne peut pas vous direEn tant que partenaire officiel du jeu, je suis extrêmement fier de vous annoncer cette avancée.C’est la preuve que 4 ans et demi de contenu, de soutien et de mobilisation communautaire n’ont pas été vains.Cette localisation française marque une étape importante dans l’histoire de One Piece Fighting Path.Pour suivre l’actualité du jeu, obtenir de l’aide, échanger avec d’autres joueurs et ne rien manquer des prochaines annonces, n’hésitez pas à rejoindre le Discord officiel One Piece Fighting Path.Je vous souhaite à tous un excellent jeu,et bienvenue dans One Piece Fighting Path…