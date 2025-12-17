accueil
8
Likes
Likers
Who likes this ?
raph64
,
tac93
,
minx
,
kurosama
,
jamrock
,
torotoro59
,
astrogirl
,
kevinmccallisterrr
jaysennnin
jaysennnin
> blog
Les Gamers l'ont dans le baba avec Nvidia
Bon c'était déjà le cas avant avec les prix exorbitants de leurs GPU, mais là ils
vont réduire la production de 30 à 40 %
à partir de janvier, ce qui veut donc dire que les gamers sont au fond de leurs priorités.
https://overclock3d.net/news/gpu-displays/nvidia-plans-heavy-cuts-to-gpu-supply-in-early-2026/
tags :
posted the 12/17/2025 at 10:38 PM by
jaysennnin
comments (
3
)
suzukube
posted
the 12/17/2025 at 10:45 PM
c'est le moment d'acheter la PS5 digital à 350 €
wickette
posted
the 12/17/2025 at 10:54 PM
entre le prix de la RAM et la pénurie (artificielle du coup) des GPU orientés grand public c'est vraiment une plaie cette course à l'IA, c'est normal d'investir dedans mais de là à envoyer valser tous les autres domaines de la tech...
churos45
posted
the 12/17/2025 at 11:38 PM
Pas besoin de PC Gamer avec les jeux sur le cloud générés par IA. C'est le futur
