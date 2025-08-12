HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Kojima des News
Hideo Kojima affirme que OD est un jeu complètement différent des jeux d'horreur classiques.

« Nous ne savons pas encore si cela fonctionnera. »
À propos de son prochain jeu d'horreur OD, Kojima Hideo déclare : « Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. »

Commentant son prochain jeu d'horreur OD, Kojima Hideo très mystérieux: "Je ne peux pas encore dire exactement ce que c'est, et je ne sais pas si ça va marcher."

« Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. Nous avons créé des jeux d'infiltration et de livraison qui ne ressemblaient à rien de ce qui existait auparavant, mais d'un point de vue technique, ils étaient similaires à d'autres jeux.
Cette fois-ci, nous essayons de changer le modèle de service de fond en comble, ce qui devrait être assez difficile. Nous avons rempli la bande-annonce d'indices, donc si vous y réfléchissez bien, vous finirez peut-être par comprendre. »

Bien que le teaser Knock d'OD suggère qu'il pourrait s'agir d'un jeu d'horreur à la première personne classique comme Resident Evil 7: Biohazard, la déclaration de Kojima suggère le contraire.

N'oublions pas comment il a trompé tout le monde en faisant croire que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots était un jeu de tir à la première personne avec la bande-annonce du jeu présentée au Tokyo Game Show 2005.

    posted the 12/08/2025 at 08:34 PM by newtechnix
    newtechnix posted the 12/08/2025 at 08:36 PM
    Kojima tease un jeu différent avec le risque de se retrouver avec ce qu'on peut appeler une proposition originale...et qui donc pourrait de facto être assez clivante auprès des joueurs.
