Hideo Kojima affirme que OD est un jeu complètement différent des jeux d'horreur classiques.« Nous ne savons pas encore si cela fonctionnera. »À propos de son prochain jeu d'horreur OD, Kojima Hideo déclare : « Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. »Commentant son prochain jeu d'horreur OD, Kojima Hideo très mystérieux: "Je ne peux pas encore dire exactement ce que c'est, et je ne sais pas si ça va marcher."« Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. Nous avons créé des jeux d'infiltration et de livraison qui ne ressemblaient à rien de ce qui existait auparavant, mais d'un point de vue technique, ils étaient similaires à d'autres jeux.Cette fois-ci, nous essayons de changer le modèle de service de fond en comble, ce qui devrait être assez difficile. Nous avons rempli la bande-annonce d'indices, donc si vous y réfléchissez bien, vous finirez peut-être par comprendre. »Bien que le teaser Knock d'OD suggère qu'il pourrait s'agir d'un jeu d'horreur à la première personne classique comme Resident Evil 7: Biohazard, la déclaration de Kojima suggère le contraire.N'oublions pas comment il a trompé tout le monde en faisant croire que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots était un jeu de tir à la première personne avec la bande-annonce du jeu présentée au Tokyo Game Show 2005.