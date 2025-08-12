Hideo Kojima affirme que OD est un jeu complètement différent des jeux d'horreur classiques.
« Nous ne savons pas encore si cela fonctionnera. »
À propos de son prochain jeu d'horreur OD, Kojima Hideo déclare : « Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. »
« Je ne peux pas encore dire exactement de quoi il s'agit, ni si cela fonctionnera. Nous avons créé des jeux d'infiltration et de livraison qui ne ressemblaient à rien de ce qui existait auparavant, mais d'un point de vue technique, ils étaient similaires à d'autres jeux.
Cette fois-ci, nous essayons de changer le modèle de service de fond en comble, ce qui devrait être assez difficile. Nous avons rempli la bande-annonce d'indices, donc si vous y réfléchissez bien, vous finirez peut-être par comprendre. »
Bien que le teaser Knock d'OD suggère qu'il pourrait s'agir d'un jeu d'horreur à la première personne classique comme Resident Evil 7: Biohazard, la déclaration de Kojima suggère le contraire.
N'oublions pas comment il a trompé tout le monde en faisant croire que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots était un jeu de tir à la première personne avec la bande-annonce du jeu présentée au Tokyo Game Show 2005.