Alors j'avais lu le livre il y a longtemps et aussi vu la première adaptation en film celle avec Arnold Shwarzenberg.Bon franchement cette nouvelle adaptation c'est un grand bof... je me demande encore l'intérêt d'avoir voulu produire ça.Alors disons que le 5 premières minutes sont vraiment assez bof ( y'a quelqu'un pour expliquer à certains réalisateurs que choisir des acteurs (pour le couple) avec des dents si blanches qu'on a peine à imaginer ou comprendre qu'ils vivent une vraie galère...là c'est tellement minable que la mise en abîme voulu ne fonctionne pas: ramener le gamin au boulot...pour expliquer pas de ça chez nous...alors que justement le gamin n'est pas pour culpabiliser le boss mais justement pour gruger le spectateurc'est l'histoire d'un con qui prend les gens pour des cons en leur disant qu'ils sont intelligents pffff. )Bon ensuite cela va même si tout se déroule bien trop rapidement car on a quand même le concept du film qui invite le spectateur à se demander ce qui va se passer...et l'action s'enchaîne sans pour autant réussir à poser du suspens ou de la tension... le Minority Report de Spielberg donne une vraie bonne leçon de ce quoi le film aurait du ressembler.Il y a aussi ce gavage d'emploi de chanson au début du film un peu trop abusé.Autant le film des années 80 était quelque part grotesque mais assumé avec une bonne dose de cynisme...une vraie série B divertissante.Autant là vraiment je ne recommande pas cette nouvelle adaptation, un montage parfois bancale, mal filmé aussi par moment.Alors là ou vraiment cela déraille pour rendre le film comme un super insipide film d'action ( qui pour le coup respecte bien plus le livre que l'ancien film l'avait fait puisque l'avion est abordé et mis en scène )....donc le film s'embourbe fortement à partir donc de la poursuite en Alpine (Renault 5 Alpine électrique) cela devient assez mauvais....et on peine à s'imaginer que Ben richards a pu être un élément déclencheur d'une révolte (et même si dans le film d4arnold c'est plus grossier cela a moins la qualité d'être plus crédible comme par exemple le public qui commence à se ranger du côté de Ben Richards dont notamment la petite vieille qui ne suit pas le narratif posé par l'émission)Mon vieux souvenir du livre me paraissait bien plus tendu et sombre. Le film ici est donc mal raconté, a tenté des choses mais a quasiment échoué dans tous les domaines.En conclusion juste un blockbuster d’action sans grosse scène d'action marquant tout est vraiment remballé vitesse grand V et il n'y a rien de marquant....pour le coup l'erreur aura été de vouloir un héros costauds d'action, c'est curieux faire un simple thriller psychologique aurait coûter moins cher à produire et aurait pu rechercher à se diriger vers un truc comme le Joker (le premier pas la mascarade avec lady gaga).Running Man rejoint la longue des films sans intérêts qu'un Hollywood, en manque d'idées, produit ces dernières années...Total Recall : Mémoires programmées, Predators, Robocop (le dernier hein), Terminator Dark Fate etc des films où on a oublié de mettre un peu sel pour donner du goût.