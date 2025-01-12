Treize ans après son lancement (2012) , Euro Truck Simulator 2 continue de tracer sa route vers de nouveaux sommets. Le jeu de SCS Software a battu hier son record historique de joueurs simultanés sur PC (Steam
), atteignant 72 678 camionneurs virtuels connectés en même temps, selon SteamDB
. Une performance remarquable pour un titre lancé il y a plus d'une décennie.
Deux nouvelles extensions qui relancent la machine
Cette hausse soudaine de popularité s’explique sans doute par les deux nouveaux DLC fraîchement sortis : Nordic Horizons (17,99 €) et Forest Machinery (3,73 €). De quoi offrir aux joueurs encore plus de routes à parcourir et de chargements à transporter. Comme souvent, le lancement d’une nouvelle région s’accompagne d’un événement spécial, permettant de gagner divers objets décoratifs pour embellir son camion.
Autre incitatif de taille : une réduction de 75 % sur le jeu de base et sur plusieurs contenus additionnels, rendant l’aventure encore plus accessible. Le prix affiche donc un très abordable 4,99 €.
Un jeu qui traverse les années
Si la série Truck Simulator garde une communauté si fidèle, c’est qu’elle offre une expérience unique : un mélange de voyage, de détente et d’exploration. Beaucoup de joueurs y trouvent un véritable refuge relaxant, que ce soit en solitaire ou en multijoueur, souvent en discutant avec des amis sur Discord ou en écoutant de la musique. Euro Truck Simulator 2 reste, pour beaucoup, le jeu idéal pour souffler après une journée chargée.
Une pérennité assurée
L’avenir de la franchise semble tout aussi prometteur. En 2026, Euro Truck Simulator 2 accueillera un DLC Coaches, permettant de prendre le volant de véhicules transportant des passagers. De son côté, American Truck Simulator prépare plusieurs ensembles d’automobiles, dont un dédié aux véhicules Ford récemment présenté. Avant cela, les joueurs pourront découvrir la Louisiane, prochain DLC régional prévu pour le 4 décembre.