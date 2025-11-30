Solarr the PC Master

Etats financiers détaillés



créances clients / CA * trimestre

33 milliards / 57 milliards * 91 jours = 53 jours



c'est l'inverse

Pénurie de RAM ki disent ? Main dans la main, SAMSUNG pour la RAM & NVIDIA pour les puces, mêmes coups bas ?En synthèse, La start-up IA achète des solutions à Microsoft qui achète des puces chez Nvidia qui achète ses design de puces chez Samsung qui les fait fabriquer en Asie.Pour faire du textuel en bon néophyte, des fouineurs ont auscultés les comptes de nvidia. Les avis des ex-pères du site sont les bienvenus.33 milliards de créances clients sont en attende d'être soldées, pourquoi autant ?Il faut se baser sur le calcul du DSO, Days Sales Outstanding : le nombre de jours maximum qu'il faut à une entreprise pour être payée APRES vente de ses produits.Le calcul :soitAuparavant, Nvidia était payé à 46 jours maximum, donc 7 jours de plus, avec 626 millions de dollars de puce/jour, c'est 4.4 milliards de dollars qui se retrouvent qq part.Les questions :- délais de paiement inhabituel proposés aux clients ?- difficulté des clients à payer ?En tout cas, les ventes comptabilisées ne représentent pas les ventes réelles.INVENTAIRE15 milliards de puce en stock le trimestre précédent, aujourd'hui 20 milliards.Pourtant Huang parle de pénurie, et pourtant, ce qui amène à une autre hypothèse :LE CASH FLOWNvidia annonce 19 milliards de bénéfices mais en réalité n'en a réalisé que 14.En partie 11 milliards sont transférées en FDR.Nvidia rachète ses propres actions.De plus, elle déprécie 6% de son matériel tous les ans alors que la norme est de 12% du matériel par an chez la concurrence.CONCLUSION : c'est pour inciter l'investissement d'entreprises dans ses puces IA.Bien entendu, qui dit investissement, dit prêt bancaire, et les banques européennes sont cons cernées, enfin que dis-je, les ménages, car les prêts sont trop importants et les prédictions se dirigent vers une incapacité du marché à acheter tout le matériel : avec tous ces acteurs de la tech, l'IA est devenue une bulle spéculative qui risque de provoquer une crise financière avec les ménages pour redresser l'économie... non, je ne parle pas de l'arlésienne du Véhicule Electrique en Europe et aux USA et des puces nécessaires.Bref, je vous laisse profiter de la video.