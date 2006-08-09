profile
name : Dead Rising
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 09/08/2006
us release date : 08/08/2006
japanese release date : 09/28/2006
other versions : Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.co.jp/deadrising/
Rumeur : Capcom développe un nouveau Dead Rising avec Frank West à Hollywood


Capcom préparerait un nouvel épisode principal de Dead Rising, ni remaster ni remake, sous le nom de code "Rec" depuis au moins 2023.

Frank West fait son grand retour en tant que protagoniste, dans ce qui pourrait être une suite directe du premier jeu.
L'histoire se déroulerait avant Dead Rising 2, dans un immense studio de cinéma fermé à Hollywood ravagé par une épidémie zombie.
(Le fait qu’il s’agisse d’une suite directe du tout premier Dead Rising reste à confirmer)




Intrigue et antagoniste :

Le grand méchant serait un réalisateur fou et extravagant qui force Frank et les survivants à des épreuves mortelles pour tourner son "film parfait".
Les "Psychopathes" reviennent.
Parmi les survivants : des acteurs réfugiés, une fille cherchant sa sœur, et le retour d'Isabela Keyes face à un nouveau virus zombie.




Gameplay classique de retour :

- Appareil photo de Frank pour capturer l'environnement.





- Limite de temps imposée par les menaces du réalisateur (explosion du studio...).




- Probable retour du sauvetage de survivants.





Date de sortie ?

Aucune fenêtre précise, mais le projet est encore loin, comparable à d'autres en cours chez Capcom comme un remake de Resident Evil 0.

Attention : Infos basées sur des sources de MP1st, non confirmées par Capcom. Le développement peut évoluer !




Bonus : quelques artworks de l’original
















Hé, tu veux un bonbon ?

https://mp1st.com/news/new-dead-rising-game-development-set-in-hollywood
    posted the 11/29/2025 at 02:24 AM by adamjensen
