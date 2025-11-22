en 2027.



On sait déjà que Sydney Sweeney sera une des stars du film.



Noah Centineo (le prochain film Street Fighter est pressenti pour être aussi dans l'aventure.



Le film de science-fiction sera réalisé par Jim Mickle, surtout connu pour être le créateur de Sweet Tooth sur Netflix.



Drew Starkey, star de la série Outer Banks, était pressenti pour le rôle principal masculin, mais ces discussions n'ont jamais abouti.



Le projet est centré sur un personnage joué par Sweeney. Dans Gundam, son personnage et le rôle principal masculin sont, à l'instar de Roméo et Juliette, dans des camps opposés dans une guerre entre planètes, mais trouvent un lien entre eux.



Personnellement j'ai du mal avec cette série et simplement dit parce que l'univers Gundam a manqué son rendez-vous avec l'Europe là où Goldorak, Dragonball,etc ont drivé l'engouement autour des dessins animés puis des mangas.



Gundam n'ayant pas eut l'honneur d'être découvert quand il le fallait.



Donc Gundam c'est un truc très fortement Japonais mais qui pour le coup chez les fans de mangas occidentaux est très très loin dans la liste des attentes.

Par exemple un Hero Acadomia a vraiment bien plus de chance de cartonner que Gundam qui devrait justement normalement est plus renommé.



Sinon cela contribue l'invasion du monde des mangas dans le cinéma international, le succès du dernier film Demon Slayer ( défonçant en terme de rentabilité tous les films Marvel et DC réunis de l'année 2025 ) a sans doute entériné l'actuelle introduction du monde des mangas on ne compte plus les adaptions d’œuvres en cours et à venir ...et cela devrait normalement finir de convaincre l'arlésienne Akira d'enfin démarrer le tournage.



Alors concernant Gundam la petite critique c'est que maintenant l'univers SF ne semble plus du tout frais ou innovant, tous les histoires et idées du monde originel Gundam sont de l'ordre du déjà vu. Et en terme de design également alors la question que je me pose vont-ils oser garder les même couleurs pour le célèbre géant robotique?

i