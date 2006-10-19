L'histoire se déroule en 2007 et 2008, et suit Sam Fisher, agent d'élite d'Echelon Trois (branche secrète de la NSA).
Lors d'une mission en Islande, dans une centrale géothermique, Sam perd son coéquipier John Hodge et arrête de justesse le lancement d'un missile.
Il apprend tout de suite après la mort de sa fille Sarah.
Dévasté, il perd pied et se retire du service.
Lambert, son supérieur, le recrute plus tard comme agent sous couverture.
Sam simule des crimes pour être incarcéré à la prison fédérale d'Ellsworth, où il partage sa cellule avec Jamie Washington, membre de la JBA (John Brown's Army), une organisation terroriste américaine.
Il l'aide à s'échapper pour gagner sa confiance, afin de pouvoir infiltrer la JBA et la faire tomber de l'intérieur.
Un jeu, Deux versions
Déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux versions de Splinter Cell Double Agent.
La version 1 (Xbox 360, PC, PS3) réalisée par Ubisoft Shanghai, qui est aussi à l'origine de Splinter Cell Pandora Tomorrow, et la version 2 (Xbox, PS2, GameCube, Wii) réalisée par Ubisoft Montréal, qui a réalisé les excellents Splinter Cell 1 et Chaos Theory, et ce sont deux jeux totalement différents.
Ce sont des niveaux différents ou inédits, et ce sont des dialogues différents, et certaines parties du scénario changent.
Il ne s'agit pas juste de graphismes différents, ce sont deux nouvelles aventures à part entière.
Maintenant, en ce qui concerne la version 1 de Double Agent, sur chaque support, chacune d'entre elles est horrible et a des problèmes, il n'y en a aucune de bonne, il s'agit juste de choisir la moins pire.
Et la moins pire étant la version Xbox 360.
La version PC contient des crashs, et d'autres problèmes en plus du fait qu'il est impossible d'avoir le 100 % dans certaines missions. Elle a aussi des problèmes avec l'IA et cette même IA est sourde par moment.
J'ai déjà fait ces deux versions à l'époque.
J'ai même appris récemment qu'il y avait une version PS3 du jeu à ma grande surprise, mais elle aussi a de nombreux problèmes, notamment des FPS merdiques.
Et la version PS3 émuler est encore pire, l'IA est encore plus sourde et a des bugs graphiques beaucoup plus pire la rendant injouable.
Cette fois-ci, j'ai décidé de faire la version Xbox 360 avec l'émulateur Xenia Canary.
La version émuler est jouable du début à la fin, avec quelques petits problèmes. Des ombres pixélisées, aucun anti-aliasing, et quelques rares baisses de FPS.
Sinon elle est plus jolie que la version PC et a 60 FPS majoritairement.
Défauts et Gameplay
Mais le jeu en lui-même, dans sa version Xbox 360 a un tas de défauts :
- L'IA est stupide et aveugle. Des fois on est à 3 mètres en pleine lumière, et elle se dit juste qu'elle a vu quelque chose sans en être sûre et ne passe pas en mode alerte.
- Il y a des bugs de collision par moment, et des fois le perso est bloqué dans le décor.
- Des fois, le script de l'IA ne se déclenche pas, et déconne dans certains niveaux.
- D'autres fois elle peut nous voir à travers les murs ou les objets ou même encore dans le noir, même quand l'indicateur nous dit qu'on est "invisible".
- Des fois, c'est le 100 % qui ne se déclenche pas. Juste les deux derniers niveaux, mais en les refaisant une 2e fois depuis le menu principal, c'est bon.
Mais ça, ce n'était que les problèmes techniques.
Le jeu souffre aussi de nombreux problèmes de gameplay :
- La première chose que l'on remarque si l'on sort directement de Chaos Theory, c'est que le gameplay et les commandes sont nettement moins précis et moins fluides que Chaos Theory qui était d'une précision extrême, en tout cas à la manette.
- La barre de son qui permettait de voir le bruit ambiant et le bruit fait par Sam a été supprimée.
- La jauge de luminosité qui indique à quel point Sam est visible a été supprimée et grandement simplifiée. Maintenant c'est juste un petit appareil dans le dos de Sam qui dit s'il est visible ou non avec trois jauges de lumière, vert non visible, jaune, le garde a un doute et croit voir ou avoir vu quelque chose, rouge détecté.
- Contrairement à Chaos Theory, pour avoir le 100 %, il est interdit d'assommer, (et forcément de tuer), ce qui rend la tâche plus ardue. Ce n'est pas un défaut, et ça ne m'a pas empêché d'avoir les 100 % dans Chaos Theory et Double Agent, mais il était important de le mentionner.
Mais contrairement à Chaos Theory qui est vraiment pensé et fait pour, on peut clairement voir que dans Double Agent, c'est rarement pensé pour et souvent très mal fait et irréaliste.
Par exemple, à un moment du jeu, pour pouvoir progresser, je dois faire péter un mur de glace avec des explosifs. À côté de ce même mur, il y a deux trous du cul qui patrouillent.
Si je fais péter ce mur, les deux mecs explosent avec, ce qui réduit mon score. Ce qui veut dire que je dois attirer leur attention pour les amener loin du mur juste pour pouvoir les maintenir en vie, et je précise que je n'ai pas le droit d'assommer, car ça baisse les points. C'était très difficile de trouver une solution mais au final j'ai réussi. Tout ça pour dire que c'est très mal fait, et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'était d'ailleurs le niveau le plus pire du jeu pour obtenir le 100 % pour ça et pour d'autres raisons.
Honnêtement, je ne me souvenais pas de ces problèmes à l'époque, mais je n'avais jamais non plus essayé d'avoir les 100 % dans tous les niveaux. C'est d'ailleurs le Splinter Cell le plus dur pour jouer en full infiltration sans tuer et sans assommer personne.
- Il y a aussi certaines zones où le son de notre personnage n'est pas entendu quand il marche rapidement en étant accroupi, même si c'est rare.
- Pas forcément un défaut, ça dépendra des gens, mais juste pour dire qu'il y a des placements de produits dans le jeu. Philips pour les rasoirs, Nokia pour les téléphones, et "Nivea for men" pour les vrais mecs, car tous les vrais gamers se mettent du Nivea avant de jouer et de se coucher.
C'était déjà le cas dans les anciens Splinter Cell, avec par exemple Hollywood Chewing Gum et Nokia, mais avec les mises à jour, cela a été supprimé des anciens jeux.
- Ce n'est pas bien grave, mais c'est un détail intéressant à préciser, les lignes de dialogues des ennemis, quand ils pensent avoir vu ou entendu quelque chose, ont été réutilisées et proviennent de Chaos Theory. C'est comme si Ubisoft voulait faire des économies ou n'avait pas eu le temps de finir. C'est pareil pour la VO.
- Avant on devait jouer avec les ombres et les lumières, et c'était d'ailleurs la marque de fabrique de la série.
Dans Double Agent, cela a presque totalement disparu, à tel point que les lunettes de vision nocturne ne servent presque jamais.
Ici, il s'agit principalement de se mettre à couvert ou de se cacher derrière les décors, et plusieurs des niveaux se déroulent aussi de jour.
- Le jeu a aussi un très gros problème, son scénario.
Il contient de nombreux trous et de nombreuses incohérences.
Par exemple à la fin du premier niveau, Sam est extrait et monte dans un hélicoptère en rappel. Et dans la cinématique qui suit, l'hélicoptère est à terre et Sam a une tenue totalement différente et demande à son boss, Lambert, "c'est quoi ce bordel". Ce qui n'a aucun sens, car on ne sait pas de quoi il parle, et sa tenue ne devrait pas être différente et l'hélicoptère était en plein vol.
Mais si on joue à la version 2 de Splinter Cell Double Agent (Xbox, PS2, GameCube, Wii), tout est parfaitement censé et cohérent. Avant son extraction en pleine mission, Lambert dit à Sam d'annuler la mission et que quelque chose est arrivé à sa fille. Ensuite dans la cinématique qui suit on voit que Sam porte la même tenue qu'il avait dans la mission, et quelques secondes de cinématique ont été rajoutées et on voit Sam courir vers l'hélicoptère qui est toujours à terre, et là il demande à Lambert "c'est quoi ce bordel" et on comprend parfaitement de quoi il s'agit.
En clair les mecs, ils ont rafistolé le truc comme ils pouvaient histoire de faire une introduction, en prenant une partie de la cinématique de l'autre version de Splinter Cell, mais on voit que ça n'a aucun sens et que c'est parfaitement incohérent.
Je pense que la version 2 devait être l'originale mais que comme l'autre était plus jolie et next gen, ils ont décidé que pour la suite ce serait la version next gen de l'époque qui serait canonique pour le scénario.
Je rappelle que la version 1 (Xbox 360, PC, PS3) a été faite par Ubisoft Shanghai qui a réalisé le très moyen Splinter Cell Pandora Tomorrow, et que ceux qui ont réalisé la version 2 (Xbox, PS2, GameCube, Wii) sont Ubisoft Montréal et ont réalisé les excellents Splinter Cell 1 et Chaos Theory.
- Les transitions dans les niveaux sont aussi merdiques, mal faites et souvent inexistantes.
- Les niveaux sont aussi plus courts que l'autre version. Certains se terminent en moins de 10 minutes. Il y en a même un qui se termine en 3 minutes.
- Il y a aussi un truc qui n'est pas réaliste. Quand on s'infiltre dans une zone interdite du QG de la JBA, (l'organisation terroriste que Sam a rejoint sous couverture), dont la plupart sont accessibles uniquement à l'aide d'empreintes digitales, scanner rétinien et identification vocale, si on se fait repérer, les mecs nous disent juste qu'on a rien à faire là et de partir. Alors qu'en vrai, il se ferait soit capturer, soit abattre. C'est n'importe quoi. C'est pas comme si il était allé démouler un cake dans les chiottes privées du boss.
- Un des défauts du jeu est aussi que sur les 11 missions du jeu, on se refait 4 fois la même. Certes, on a accès à des zones en plus à chaque fois, mais ça fait quand même un peu flemmard et foutage de gueule.
- Il y a aussi des choix et des conséquences. Mais ces choix et conséquences sont minimes et peu nombreux, et presque inutiles, il faut juste faire en sorte que le niveau de confiance de la JBA et de la NSA ne tombe pas à zéro. (Quelques rares choix impactent la fin du jeu)
Comme on peut le constater, que ce soit sur le côté technique ou le gameplay, le jeu comporte de très nombreux problèmes.
Sinon il y a aussi quelques points positifs :
- Le jeu est beaucoup plus beau que la version old gen (version 2)
- Si on remplit certains objectifs représentés par une étoile, on peut gagner de nouveaux équipements et gadgets pour les prochaines missions ou missions déjà effectuées.
- Certains niveaux comme celui de l'hôtel à Shanghai sont super.
Bande Son
Comme d'habitude la VF est géniale et l'excellent Daniel Beretta double toujours Sam Fisher.
Les musiques d'ambiance ne sont pas mauvaises mais beaucoup moins marquantes que Chaos Theory.
Durée de Vie
Pour quelqu'un qui fonce et qui se fiche de se faire repérer, je dirais qu'il lui faut entre 5 et 8 heures pour finir le jeu.
Mais pour quelqu'un qui vise le 100 % furtif, et en hard, où l'on a zéro munitions quand on commence un niveau, il lui faudra beaucoup plus.
D'ailleurs pour le mode hard, ok on est en hard, mais c'est quand même un peu con de la part des devs. Genre, le mec il part en mission avec zéro munitions, mais on lui laisse ses armes. On peux quand même récupérer des minutions en chemin, mais quand même.
Il y a 11 niveaux, mais vu qu'on se tape le même niveau 4 fois, avec juste des zones en plus, et que le 11ème niveau (niveau bonus) est microscopique et se termine en moins de 3 minutes, on peut dire qu'il y a réellement 7 niveaux. Je ne compte pas l'entraînement étant donné qu'il n'y a aucun décor.
Le jeu comporte aussi 4 fins différentes.
Conclusion
Splinter Cell Double Agent a deux versions, et sont deux jeux totalement différents. Cette version est appelée la version 1, mais vu tous les défauts qu'elle a, elle n'aurait pas dû l'être.
Et avec tous les défauts cités, je pense que cette version est sortie beaucoup trop tôt.
Pour moi Ubisoft Shanghai qui a fait Pandora Tomorrow n'a clairement pas le talent de l'équipe principale, Ubisoft Montréal, à l'origine du 1 et de Chaos Theory et de Double Agent version 2.
On est bien en dessous de Chaos Theory, car là on a grandement régressé, et ce sur beaucoup de points.
On voit clairement que le jeu n'est pas fini.
En ce qui concerne certains des problèmes techniques cités plus haut, quelqu'un qui fonce direct jusqu'à la fin et sans réfléchir ne s'en rendra peut-être pas compte ou peu compte, mais pour quelqu'un qui fait les 100 % et en hard, cela risque d'être différent.
Il n'existe aucune bonne version de Double Agent version 1, il s'agit juste de prendre la moins pire.
Et la moins pire est la version Xbox 360 en mode rétrocompatible sur Xbox Series ou la version Xbox 360 émuler sur Xenia Canary. Ne faites surtout pas les versions PC et PS3.
La version du jeu émuler sur Xenia Canary est très jouable. Les seuls problèmes rencontrés sont quelques très rares textures qui déconnent, 1 à 3 durant tout le jeu, un ou deux légers problèmes d'ombres qui déconnent, pareil, très rare durant tout le jeu, un anti-aliasing merdique, (peux peut-être être amélioré avec une carte Nvidia, mais pas sûr), et quelques rares baisses de framerate à certains moments du jeu, et quelques rares grésillements audio, et il faut augmenter la luminosité soit dans le jeu ou les paramètres de l'émulateur car sinon le jeu est trop sombre, mais vraiment.
Cette version de Double Agent a toujours été ma préférée, et je n'ai fait la version old gen de Double Agent qu'une seule fois, mais la prochaine fois que je ferai la version old gen, je verrai si mon avis a changé car là, les défauts sont vraiment nombreux et abusés.
Ce n'est pas un mauvais jeu, il est même plutôt bon, mais il a beaucoup de défauts, et ces défauts entachent grandement l'expérience, et on est largement en dessous de Chaos Theory et de son niveau de maîtrise et de qualité.
Mais il vaut quand même le coup d'être fait.
Effectivement, de manière non officiel, il y a une version 3.
Et comme d'habitude, depuis le tout premier Splinter Cell, la version de base et la meilleur version, est la version Xbox.
(Aujourd'hui, les meilleurs versions des 3 premiers sont les versions PC moddé).
Elle est beaucoup plus belle, a un éclairage des ombres et de la lumière grandement supérieur et a des temps de chargement nettement moins long que les autres, et il est possible de sauvegarder quand et où ont veux instantanément à l'aide d'une quick save.
Et entre la version Xbox et les versions PS2, Gamecube et wii, plusieurs endroits sont différents et ont été modifié, et comportent des niveaux plus petits, et des pièces supprimées, et des ennemies en moins, et ont plus de chargements et de points de contrôle.