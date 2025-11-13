Horizon Steel Frontiers est un MMORPG à part entière que NCSoft a conçu spécialement pour PC et mobile. Avec Steel Frontiers, vous pouvez plonger dans cet univers n’importe où, n’importe quand. Les joueurs incarnent des chasseurs de machines, à la recherche d’opportunités dans une région appelée les Deathlands. Cette région s’inspire de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Vous partagez la frontière avec des milliers d’autres joueurs, parfois en coopérant pour abattre des machines, parfois en affrontant des tribus rivales ou en vous disputant des ressources, et ce mélange de coopération et de compétition crée des moments que vous ne pourriez jamais scénariser.

Le concept central de Horizon Steel Frontiers peut se résumer en une phrase : le frisson de terrasser des machines colossales. Chasser d’énormes machines était l’un des plus grands attraits de la série originale Horizon. Et maintenant, nous étendons cette expérience dans l’univers des MMORPG.

Horizon Steel Frontiers sera disponible sur PC, iOS et Android à une date encore inconnue.Jan-Bart van Beek, studio director et art director chez Guerrilla Games, déclare :Le producteur exécutif Sung-Gu Lee ajoute :