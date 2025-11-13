profile
NCSoft dévoile le MMORPG Horizon


Horizon Steel Frontiers sera disponible sur PC, iOS et Android à une date encore inconnue.











Jan-Bart van Beek, studio director et art director chez Guerrilla Games, déclare :

Horizon Steel Frontiers est un MMORPG à part entière que NCSoft a conçu spécialement pour PC et mobile. Avec Steel Frontiers, vous pouvez plonger dans cet univers n’importe où, n’importe quand. Les joueurs incarnent des chasseurs de machines, à la recherche d’opportunités dans une région appelée les Deathlands. Cette région s’inspire de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Vous partagez la frontière avec des milliers d’autres joueurs, parfois en coopérant pour abattre des machines, parfois en affrontant des tribus rivales ou en vous disputant des ressources, et ce mélange de coopération et de compétition crée des moments que vous ne pourriez jamais scénariser.










Le producteur exécutif Sung-Gu Lee ajoute :

Le concept central de Horizon Steel Frontiers peut se résumer en une phrase : le frisson de terrasser des machines colossales. Chasser d’énormes machines était l’un des plus grands attraits de la série originale Horizon. Et maintenant, nous étendons cette expérience dans l’univers des MMORPG.
The Verge - https://www.theverge.com/news/819657/horizon-steel-frontiers-mmo-sony-ncsoft-playstation
    sylphide posted the 11/13/2025 at 02:32 AM
    Intéressant, il faudrait tester !! par-contre ils ont intérêt a approfondir le gameplay en récolte de ressources ou farm pour donner une forme d'addiction de ramener le joueur a relancer le jeu façon Monster Hunter.
    shambala93 posted the 11/13/2025 at 05:35 AM
    Autant j’aimais la DA ncsoft a 15 ans autant aujourd’hui, je trouve ça degeu ! Tous leurs jeux ont la même patte.

    Ça n’a aucune âme, aucune recherche artistique.
    derno posted the 11/13/2025 at 06:30 AM
    on sent que ce n'est pas le decima, il manque un truc dans l'atmosphère général....là ça ressemble à n'importe quel jeu chinois/coréen sous unreal engine.
    beppop posted the 11/13/2025 at 07:19 AM
    Franchement bien surpris
    maxx posted the 11/13/2025 at 08:19 AM
    J'avais oublié qu'il y avait ce projet par NCSoft en plus de celui de Guerilla.

    D'ailleurs il y a peut etre un coup à jouer vu que Wilds n'est pas le carton attendu, ça pourrait laisser de la place à un jeu multi Horizon.
    judebox posted the 11/13/2025 at 08:55 AM
    Un Meuporg !
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 09:07 AM
    Je sais pas cela ne donne pas tellement envie de se lancer dedans.
    rider288 posted the 11/13/2025 at 09:17 AM
    Derno Ca tombe bien c'est le public ciblé
    akinen posted the 11/13/2025 at 10:59 AM
    Horizon Zero Download pour ma part

    La politisation du 2 et le militantisme du studio m’ont vacciné

    Le vrai jv est déjà partis ailleurs avec les prétendants au GOTY 2025
    gamerdome posted the 11/13/2025 at 11:23 AM
    akinen Horizon est un "vrai" jeu vidéo, même si je trouve cette expression ridicule. D'ailleurs au niveau gameplay il surpasse alégrement n'importe quel prétendants au GOTY 2025.

    1 point quand même pour ton jeu de mot.
    akinen posted the 11/13/2025 at 11:56 AM
    gamerdome j’ai adoré le 1 et fini le 2 à 100% il n’empêche que son développement scénaristique m’a gavé. La direction prise est claire et j’suis content que tous les jeux qui continuent sur cette lancée se se crachent.

    On verra si les prods sony arrivent malgré tout à faire l’impensable.
    gamerdome posted the 11/13/2025 at 12:13 PM
    akinen Je ne suis pas fan de certains choix scénaristiques j'avoue, mais pas de quoi me focaliser dessus et passer à côté des nombreuses et grandes qualité du jeu.

    Et Horizon ne s'est pas craché, il ne doit pas être loin des 40 millions de ventes.
    opthomas posted the 11/13/2025 at 12:48 PM
    Je me demande où se situera ce jeu dans la chronologie d'Horizon en terme de son histoire et si il est canon ?
    akinen posted the 11/13/2025 at 01:19 PM
    gamerdome oui j’avoues que ma réaction est radicale, mais plus le temps passe et plus ce qu il me reste de souvenir, ce sont ces dialogues et pnj complément improbable et clairement mis là dans un soucis de refléter une société idéale basée sur les idéaux politiques de certains aujourd’hui.

    Le fait d’avoir joué une licence modifiée pour intérêt est de plus en plus présent dans ma tête. C’est la même chose pour TLOU2, et c’est pour ça aussi que ces deux jeux me gonflent.

    Quand je parle de crash, j’évoque surtout les nouveaux jeux sortis et vites disparus. Pour l’instant, tous les AAA solo de Sony ont tout raflés niveau record.

    Je me demande si ce sera toujours le cas. J’ai pas de Xbox donc de toutes les manières, si un gros jeu sort, y’a de fortes chances que j’y joue. Ça m’empêchera pas d’être déçu si c’est encore un terrain politique
    bladagun posted the 11/13/2025 at 01:29 PM
    Ça se passe en chine ?
