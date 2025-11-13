Horizon Steel Frontiers sera disponible sur PC, iOS et Android à une date encore inconnue.
Jan-Bart van Beek, studio director et art director chez Guerrilla Games, déclare :
Horizon Steel Frontiers est un MMORPG à part entière que NCSoft a conçu spécialement pour PC et mobile. Avec Steel Frontiers, vous pouvez plonger dans cet univers n’importe où, n’importe quand. Les joueurs incarnent des chasseurs de machines, à la recherche d’opportunités dans une région appelée les Deathlands. Cette région s’inspire de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Vous partagez la frontière avec des milliers d’autres joueurs, parfois en coopérant pour abattre des machines, parfois en affrontant des tribus rivales ou en vous disputant des ressources, et ce mélange de coopération et de compétition crée des moments que vous ne pourriez jamais scénariser.
Le producteur exécutif Sung-Gu Lee ajoute :
Le concept central de Horizon Steel Frontiers peut se résumer en une phrase : le frisson de terrasser des machines colossales. Chasser d’énormes machines était l’un des plus grands attraits de la série originale Horizon. Et maintenant, nous étendons cette expérience dans l’univers des MMORPG.
Ça n’a aucune âme, aucune recherche artistique.
D'ailleurs il y a peut etre un coup à jouer vu que Wilds n'est pas le carton attendu, ça pourrait laisser de la place à un jeu multi Horizon.
La politisation du 2 et le militantisme du studio m’ont vacciné
Le vrai jv est déjà partis ailleurs avec les prétendants au GOTY 2025
1 point quand même pour ton jeu de mot.
On verra si les prods sony arrivent malgré tout à faire l’impensable.
Et Horizon ne s'est pas craché, il ne doit pas être loin des 40 millions de ventes.
Le fait d’avoir joué une licence modifiée pour intérêt est de plus en plus présent dans ma tête. C’est la même chose pour TLOU2, et c’est pour ça aussi que ces deux jeux me gonflent.
Quand je parle de crash, j’évoque surtout les nouveaux jeux sortis et vites disparus. Pour l’instant, tous les AAA solo de Sony ont tout raflés niveau record.
Je me demande si ce sera toujours le cas. J’ai pas de Xbox donc de toutes les manières, si un gros jeu sort, y’a de fortes chances que j’y joue. Ça m’empêchera pas d’être déçu si c’est encore un terrain politique