Avec l'arrivée de Metroid Prime 4, il est bon de rappeler que, parfois, des suites attendues pendant des années finissent par sortir. En vrai, chaque année révèle son lot de surprises (récemment, on se souvient des Crash Bandicoot 4, Psychonauts 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, DK Bananza, etc)



Ca m'a donné envie de faire un tour d'horizon de ces licences ressuscitées. Ces suites qu'on attend depuis trop longtemps, ou même qu'on n'attendait plus. Des suites bel et bien annoncées officiellement, même si parfois on a un peu peur.



Disclaimer : je ne mets pas les RE9, Final Fantasy VII Re3, A plague Tale "0", Yoshi "9", Arma 4, FH6 ou que sais-je encore, car je n'estime pas surprenants le fait qu'ils finissent par arriver. Ici, je mets les surprises, les vraies



*) GTA 6

Dernier jeu : GTA 5 (2013)

Je le mets en asterix car c'est pas vraiment une surprise qu'il y ait une suite à l'un des jv les plus vendus de l'histoire. Mais en vrai, 13 ans plus tard, ca fait beaucoup trop que pour ne pas le citer.



*) Beyond Good and Evil 2

Dernier jeu : BGE (2003)

Celui-ci aussi je le mets en asterix, car tout le monde doute qu'il va sortir. Il s'agit désormais de la plus grosse arlésienne de l'histoire du jv. Mais quand on sait que la dernière en date (Duke Nukem Revolution) a fini par sortir, on peut toujours espérer.



*) Half Life 3 (?)

Dernier jeu : Half-Life 2 : Episode 2 (2007)

Encore un jeu que je mets entre asterix car il n'est toujours pas annoncé. Mais il y a tellement de rumeurs qu'on a l'impression qu'il va être annoncé tout bientôt. Et ce jour-là, soyez sûrs qu'il prendra la première place ; le premier "3" de Valve, ça a de quoi surprendre!



10) The Elder Scrolls VI

Dernier jeu : The Elder Scrolls V : Skyrim (2013)

Aucune surprise dans l'annonce certes. Mais ça fait juste trop longtemps qu'on a pas vu cette grande saga de jeu de rôle heroic fantasy. D'ailleurs, ca fait depuis 2018 qu'on ne sait rien. Allez, Starfield est sorti depuis 2 ans maintenant, magnez-vous Bethesda!



9) Control 2

Dernier jeu : Control (2019)

Remedy avait enchainé les jeux originaux (Alan Wake, Quantum Break, Control). Et puis est arrivée leur projet du RCU (Remedy Cinematic Universe), et depuis on bouffe des suites. Certes, celle-ci est moins surprenante que la dernière (AW2), mais tout aussi excitante, tant Control était un jeu génial!



8 ) The Witcher 4

Dernier jeu : The Witcher 3 (2015)

On pensait la série terminée. Surtout qu'entre temps Cyberconnect a décidé de faire Cyberpunk 2077. Aussi pensait on la série terminée. C'était sans compter l'intérêt des fans, notamment les nouveaux venus avec la série Netflix. Bref, le 4e opus du sorceleur est attendu de pied ferme!



7) Mass Effect 5

Dernier jeu : Mass Effect Andromeda (2017)

On n'aurait pas dû être surpris par cette annonce. Parce que Mass Effect est probablement la meilleure saga SF du jv. Sauf que EA est passé par là, a racheté BioWare, et a fait ce qu'ils font de mieux ; décevoir. Andromeda avait un scénario nul, et a tué l'espoir de suites dans l'oeuf. Mais heureusement, l'éditeur donne une nouvelle chance à la saga. Evidement, on a tous peur, mais on ne peut que garder un oeil dessus!



6) Bioshock 4

Dernier jeu : Bioshock Infinite (2013)

Cette annonce aussi n'aurait pas dû être une surprise, tant les 3 premiers Bioshock sont des masterpieces (surtout le premier diront certaines mauvaises langues). Mais on a attendu longtemps avant d'avoir une nouvelle annonce. En 2019, juste un communiqué, rien de plus. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Mais au moins, il est officiel, et c'est tout ce que les fans retiendront!



5) Alien Isolation 2

Dernier jeu : Alien Isolation (2014)

Alors là, personne ne l'a vu venir. Certes, le premier jeu avait été une excellente surprise. Un des jeux de l'année même selon certains (dont moi). Mais c'était un jeu qui n'avait pas été un carton absolu. Donc quand il y a un an, soit 10 ans après le premier, on annonce la suite, tout le monde est sur le cul!



4) ICO 4 (Project Robot)

Dernier jeu : The last Guardian (2016)

Oui oui oui, on va me sortir que ce n'est pas une suite. Que ICO n'était déjà pas une vraie trilogie à la base. Mais les fans de Fumito Ueda savent que tous ses jeux sont connectés. Et que son petit dernier le sera également, robot ou pas. D'ailleurs, parlons-en! Qui s'attendait à ce qu'il soit enfin annoncé l'année dernière? Quasi 10 ans après Trico, on avait presqu'oublié ces jeux révolutionnaires! On espère juste maintenant que ce Project Robot arrivera avant la PS6.



3) Onimusha 5 (Way of the sword)

Dernier jeu : Onimusha : Dawn of dreams (2006)

Alors, là, jamais j'aurais cru que Capcom allait ressusciter cette licence. On entendait d'ailleurs plus des rumeurs autour de Dino Crisis. Mais il l'a fait. Après un remaster du premier, on aura carrément droit à une suite, 20 ans après le dernier épisode. Ca c'est un miracle!



2) Fable 4

Dernier jeu : Fable Fortune (2018 )

Le dernier vrai jeu, c'est Fable 3, et il date de 2010. Certes, depuis, y en a eu quelques uns ; The journey, heroes, Fortune). Mais le dernier vrai jeu de rôle, c'était Fable 3, et depuis rien! Y a bien eu l'annonce de Fable Legends, mais il a été annulé. Si bien qu'on pensait la série finie. Mais en 2020, Microsoft réveille tous les espoirs des fans, et a montré quelques trailers depuis. Par contre, y a toujours des mauvaises rumeurs sur le jeu, alors on croise les doigts pour qu'il sorte un jour!



1) Okami 2

Dernier jeu : Okamiden (2010)

Apparemment, Capcom décide de défricher ses vieilles licences en ce moment. Après la surprise Onimusha 5, voilà la grosse folie ; un Okami 2 ambitieux avec Kamiya à sa tête. Okami, c'est certainement le GOTY 2006, et un carton critique absolu. Problème? Il n'a absolument pas marché commercialement à l'époque. Ils ont bien essayé d'en refaire des remakes et un spin-off sur DS, mais rien n'a vraiment pris. Aussi beaucoup avaient oublié cette licence. Mais apparemment pas Capcom. Merci pour ce nouvel espoir!



Alors, y en a d'autres qui vous viennent en tête?