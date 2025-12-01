Sega augmente (à nouveau) les salaires de départ (de carrière hein...) des nouveaux employés et le salaire de base des employés à temps plein existants au Japon.Après les augmentations de salaire de base en 2023, Sega a annoncé une augmentation supplémentaire des salaires du personnel existant ainsi que des nouveaux employés.Sega a annoncé le 12 novembre une révision de son système de rémunération des employés. Celle-ci comprendra à la fois une augmentation pour le personnel à temps plein actuel et une augmentation des salaires de départ (de carrière) pour les nouveaux employés débutants.Dans le cadre du nouveau système, Sega mettra en place une structure salariale plus flexible basée sur les rôles des employés, tout en convertissant une partie des primes annuelles en salaire de base et en mettant en œuvre une augmentation générale du salaire de base.À compter du 1er avril 2026, les salaires de base des employés à temps plein actuels de Sega au Japon augmenteront en moyenne d'environ 10 %.Dans le même temps, le salaire mensuel de départ de Sega pour les nouveaux diplômés universitaires (le salaire standard offert aux jeunes diplômés à leur sortie de l'université au Japon) passera de 300 000 à 330 000 yens (environ 2 140 dollars américains), soit une augmentation de 10 % également.Selon l'entreprise, l'objectif de ces révisions est de créer un environnement dans lequel les employés peuvent travailler en toute sérénité malgré la hausse du coût de la vie et les changements sociaux plus larges. Elles visent également à donner à Sega un avantage en matière de recrutement et de développement des talents face à une concurrence mondiale croissante.Cette décision fait suite à la précédente augmentation salariale de Sega en juillet 2023, lorsque la société avait fait passer le salaire de départ de 222 000 à 300 000 yens. Avec cette dernière augmentation, Sega rejoint le nombre croissant de grandes sociétés japonaises de jeux vidéo qui augmentent les salaires afin d'attirer et de retenir du personnel de développement qualifié, à l'instar de Konami et Capcom.Même les petites sociétés japonaises de jeux vidéo comme Gemdrops augmentent considérablement les salaires de leurs développeurs débutants. Nous leur demandons s'ils peuvent maintenir ce rythme.