Trails in the sky 2nd chapter: un début de date!


C'est lors du rapport financier 2025 de Falcom qu'on
apprend que le studio compte sortir la suite du remake en septembre 2026! Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la suite. ( je mets pas le teaser de la suite c'est un spoil du jeu)
    zephon
    posted the 11/12/2025 at 09:42 AM by lion93
    comments (13)
    zephon posted the 11/12/2025 at 10:13 AM
    ah super ça reste raisonnable
    hyoga57 posted the 11/12/2025 at 10:20 AM
    Lion93 zephon La date est définitive. Tous les jeux Falcom sortent en septembre, c’est une habitude chez eux.
    zephon posted the 11/12/2025 at 10:37 AM
    hyoga57 après faut voir si c'est une sortie mondiale une fois de plus
    mizuki posted the 11/12/2025 at 10:52 AM
    Oh cool !
    yanssou posted the 11/12/2025 at 11:04 AM
    Tant mieux

    zephon sortie mondial c'est sur
    jowy14 posted the 11/12/2025 at 11:50 AM
    Top
    D’ici là j’espère réussir à diminuer un peu mon backlog RPG …
    Je suis sur la fin de Clair Obscur, rien que sur TLOH, j’ai tout l’arc Crossbel à faire, Rêverie, les 2 de l’arc Calvard et le remake de Sora….
    Sans compter Ys X, Xeno 3, chronicles et TOTK
    J’ai plus le temps !!
    akinen posted the 11/12/2025 at 12:04 PM
    shofroy posted the 11/12/2025 at 02:14 PM
    Une bonne nouvelle !
    J'espère qu'ils continuerons les remakes des autres arcs avec cette qualité.

    Mais par contre avec une meilleure gestion des stocks en physique. De ce que j'ai lu, très compliqué pour certains à trouver à la sortie.
    shirou posted the 11/12/2025 at 03:23 PM
    J'ai enfin terminé Kuro 1 hier et quel fin...

    -Le dernier boss en nightmare, tellement facile que je m'attendais a avoir une phase 3.
    -On avance de pas d'un copek sur l'histoire de fond de la sage
    -Niveau émotion c'est plutôt plat

    Mais surtout, il se passe pas grand chose qui te donnerai envi de lancer le suivant. Il est bien loin le temps des cliffhanger ou des révélations de fin d'épisode comme ils savaient si bien le faire

    Vais faire une pose sur Yumia je pense avant de retourner sur la saga suite a cette frustration
    jowy14 posted the 11/12/2025 at 04:38 PM
    shirou ah merde, ça motive pas…
    sdkios posted the 11/12/2025 at 10:54 PM
    Ah cool, je suis presque a la fin du premier, j'ai bien aimé !
    shofroy oui en physique c'etait galère au debut, mais après deux trois semaine, c'est revenu a la normale, donc c'est pas si grave que ca
    hyoga57 posted the 11/12/2025 at 11:01 PM
    shirou Je t’avais prévenu pour Calvard, il y a rien à en tirer. Et dis-toi que le premier est bien meilleur que le second.
    hatefield posted the 11/13/2025 at 08:56 AM
    Donc c'est dans le 2 que le jeu commence?
