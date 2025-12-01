C'est lors du rapport financier 2025 de Falcom qu'on
apprend que le studio compte sortir la suite du remake en septembre 2026! Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la suite. ( je mets pas le teaser de la suite c'est un spoil du jeu)
zephon sortie mondial c'est sur
D’ici là j’espère réussir à diminuer un peu mon backlog RPG …
Je suis sur la fin de Clair Obscur, rien que sur TLOH, j’ai tout l’arc Crossbel à faire, Rêverie, les 2 de l’arc Calvard et le remake de Sora….
Sans compter Ys X, Xeno 3, chronicles et TOTK
J’ai plus le temps !!
J'espère qu'ils continuerons les remakes des autres arcs avec cette qualité.
Mais par contre avec une meilleure gestion des stocks en physique. De ce que j'ai lu, très compliqué pour certains à trouver à la sortie.
-Le dernier boss en nightmare, tellement facile que je m'attendais a avoir une phase 3.
-On avance de pas d'un copek sur l'histoire de fond de la sage
-Niveau émotion c'est plutôt plat
Mais surtout, il se passe pas grand chose qui te donnerai envi de lancer le suivant. Il est bien loin le temps des cliffhanger ou des révélations de fin d'épisode comme ils savaient si bien le faire
Vais faire une pose sur Yumia je pense avant de retourner sur la saga suite a cette frustration
shofroy oui en physique c'etait galère au debut, mais après deux trois semaine, c'est revenu a la normale, donc c'est pas si grave que ca