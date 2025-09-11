es détails sur Elder Scrolls 6 ont fuités !



Le jeu se déroule à Hammerfell et commence par l’évasion du protagoniste, un prisonnier se faisant passer pour un messager pour rejoindre la ville de Sentinel. Dès son arrivée, le monde ouvert s’offre au joueur : les villes et villages sont largement accessibles, avec de nombreux petits bâtiments ouverts sans écran de chargement, même si certains grands édifices (palais, guildes, etc.) restent séparés par des chargements.



Ce choix entraîne des défis techniques, notamment pour la gestion des fenêtres et du rendu intérieur/extérieur, nécessitant des compromis comme l’utilisation de verre dépoli et certains effets de parallaxe.



La carte est environ 1,7 fois plus grande que celle de Skyrim et présente une ambiance rude et sobre, reflétant le climat et la culture de Hammerfell. Le voyage rapide libre disparaît : pour se déplacer vite, il faudra utiliser caravanes, bateaux ou panneaux de signalisation, ce qui encourage l’exploration.



Les armes et armures s’usent visuellement, mais sans impact majeur sur leur efficacité. Les dialogues restent en vue libre, sans zoom.



Enfin, le système de compétences est repensé : les progressions avancées (Expert et Maître) nécessitent l’aide d’entraîneurs via des quêtes dédiées, rendant le monde plus vivant. Les livres de compétences offrent désormais des points de perks plutôt que des niveaux directs. Le combat devient plus varié, avec un système de combos, des compétences d’armes plus poussées et un slot d’équipement supplémentaire pour différencier davantage les styles de jeu, notamment les builds mêlant épée et magie. De nouveaux sorts permettent par exemple de projeter ennemis ou objets pour des combats plus dynamiques.







(REDDIT)