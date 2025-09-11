profile
Quelques détails sur ELDER SCROLL 6
es détails sur Elder Scrolls 6 ont fuités !

Le jeu se déroule à Hammerfell et commence par l’évasion du protagoniste, un prisonnier se faisant passer pour un messager pour rejoindre la ville de Sentinel. Dès son arrivée, le monde ouvert s’offre au joueur : les villes et villages sont largement accessibles, avec de nombreux petits bâtiments ouverts sans écran de chargement, même si certains grands édifices (palais, guildes, etc.) restent séparés par des chargements.

Ce choix entraîne des défis techniques, notamment pour la gestion des fenêtres et du rendu intérieur/extérieur, nécessitant des compromis comme l’utilisation de verre dépoli et certains effets de parallaxe.

La carte est environ 1,7 fois plus grande que celle de Skyrim et présente une ambiance rude et sobre, reflétant le climat et la culture de Hammerfell. Le voyage rapide libre disparaît : pour se déplacer vite, il faudra utiliser caravanes, bateaux ou panneaux de signalisation, ce qui encourage l’exploration.

Les armes et armures s’usent visuellement, mais sans impact majeur sur leur efficacité. Les dialogues restent en vue libre, sans zoom.

Enfin, le système de compétences est repensé : les progressions avancées (Expert et Maître) nécessitent l’aide d’entraîneurs via des quêtes dédiées, rendant le monde plus vivant. Les livres de compétences offrent désormais des points de perks plutôt que des niveaux directs. Le combat devient plus varié, avec un système de combos, des compétences d’armes plus poussées et un slot d’équipement supplémentaire pour différencier davantage les styles de jeu, notamment les builds mêlant épée et magie. De nouveaux sorts permettent par exemple de projeter ennemis ou objets pour des combats plus dynamiques.



(REDDIT)
    idd
    posted the 11/09/2025 at 01:38 PM by grimraven
    comments (14)
    jenicris posted the 11/09/2025 at 02:03 PM
    La source originale c'est 4chan donc a prendre avec d'énormes pincettes
    negan posted the 11/09/2025 at 02:10 PM
    jenicris Quand c'était des news contre Xbox t'étais moins regardant sur la fiabilité de 4chan.

    Immense clown.
    grimraven posted the 11/09/2025 at 02:13 PM
    jenicris je vois mal inventés cela d'autant que là c'est assez semblables aux dernières declarations de bethesda concernant cet episode comme eviter les crashs lors des teleportations d'une map a ue autre qui compilait mal les shaders et une fois sur 2 , ça plantait
    idd posted the 11/09/2025 at 02:14 PM
    bah au moins on est quasi sur qu'on commence comme prisonnier, c'est mandatory comme un link qui sort de son sommeil
    jenicris posted the 11/09/2025 at 02:22 PM
    negan le clown c'est toi de rien comprendre
    Jamais cru a une rumeur de 4chan
    T'es juste un gros menteur
    coconutsu posted the 11/09/2025 at 03:00 PM
    Mouai j'espère surtout voir un gameplay trailer aux VGA.
    coconutsu posted the 11/09/2025 at 03:03 PM
    Ah et ça serait bien que ça devienne un vrai RPG avec plein de choix qui impactent le reste du jeu. Ne pas pouvoir faire toute les guildes sur une seul run etc.
    shambala93 posted the 11/09/2025 at 03:50 PM
    J’espère qu’ils vont évoluer sur le gameplay et que la partie 3e personne sera vraiment bossée.

    Les jeux avec des épées à la première personne, jamais aimé. J’ai toujours l’impression d’être dans une lessiveuse après 4 verres de Jägermeister.
    grimraven posted the 11/09/2025 at 03:55 PM
    coconutsu Il y a des chances
    micheljackson posted the 11/09/2025 at 03:59 PM
    "Le voyage rapide libre disparaît"
    Il faudrait le supprimer complètement de tous les rpg à monde ouvert, et là j'anticipe le commentaire d'un demi-habile qui va me dire "rien ne t'oblige à les utiliser", eh ben si, car les devs créent leurs jeux en sachant que cette fonctionnalité est possible, ce qui change tout à leur game design.
    keiku posted the 11/09/2025 at 04:06 PM
    Ce choix entraîne des défis techniques, notamment pour la gestion des fenêtres et du rendu intérieur/extérieur, nécessitant des compromis comme l’utilisation de verre dépoli et certains effets de parallaxe.


    donc en gros une baisse graphique pour un fonction qui n'apporte rien d'interessant

    La carte est environ 1,7 fois plus grande que celle de Skyrim et présente une ambiance rude et sobre, reflétant le climat et la culture de Hammerfell. Le voyage rapide libre disparaît : pour se déplacer vite, il faudra utiliser caravanes, bateaux ou panneaux de signalisation, ce qui encourage l’exploration.

    et qui seront rajouter 2 patch plus tard...

    Les dialogues restent en vue libre, sans zoom.

    ce qui rendra les dialogues monotone et chiant...

    Enfin, le système de compétences est repensé : les progressions avancées (Expert et Maître) nécessitent l’aide d’entraîneurs via des quêtes dédiées, rendant le monde plus vivant. Les livres de compétences offrent désormais des points de perks plutôt que des niveaux directs. Le combat devient plus varié, avec un système de combos, des compétences d’armes plus poussées et un slot d’équipement supplémentaire pour différencier davantage les styles de jeu, notamment les builds mêlant épée et magie. De nouveaux sorts permettent par exemple de projeter ennemis ou objets pour des combats plus dynamiques.

    dynamique c'est le pire mot pour décrire un rpg...
    jacquescechirac posted the 11/09/2025 at 04:13 PM
    Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils fassent un GAMEPLAY dans leurs JEUX VIDEO.
    Parceque putain, Skyrim c'est zero niveau gameplay et "game feel"

    Et non, "Dynamique" n'est pas un gros mot dans un rpg Keiku
    keiku posted the 11/09/2025 at 04:19 PM
    jacquescechirac sinon on appelle plus ca un rpg mais un beat em all regarde ff c'est devenu dynamique
    jacquescechirac posted the 11/09/2025 at 04:27 PM
    keiku T'es hors sujet là.
    Y'a rien d'antinomique entre dynamique et rpg, et tu prends un exemple extrême là.
    C'est pas à cause du "dynamisme" qu'il n'a rien de rpg ff16 mn pote
