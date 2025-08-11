Prêt pour une nouvelle partie ?
COLLECTION : Mes premiers jeux Nintendo Switch !
LA COLLECTION
Salut la famille GK !

J'espère que vous avez la forme !

Alors j'ai récemment fais l'acquisition de mes premiers jeux Nintendo Switch. Sa nouvelle version la switch 2 m'intéresse fortement surtout pour le côté rétrocompatible (vive celui qui a pensé à cela !)


Voici donc un petit vidéo pour vous les présenter ainsi que d'autres petits jeux qui rentre dans ma collection.


Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????


Mes premiers jeux Switch






BONUS


Les pubs de jeux vidéos








Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
    posted the 11/08/2025 at 01:31 PM by ozyxp
    khazawi posted the 11/08/2025 at 02:13 PM
    Profite bien
    ozyxp posted the 11/08/2025 at 02:43 PM
    khazawi merci bien l'ami bon il manque plus que la console. J'économise pour prendre la switch 2
