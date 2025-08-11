LA COLLECTION

Salut la famille GK !J'espère que vous avez la forme !Alors j'ai récemment fais l'acquisition de mes premiers jeux Nintendo Switch. Sa nouvelle version la switch 2 m'intéresse fortement surtout pour le côté rétrocompatible (vive celui qui a pensé à cela !)Voici donc un petit vidéo pour vous les présenter ainsi que d'autres petits jeux qui rentre dans ma collection.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille ! ????BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh