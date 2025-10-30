profile
solarr
8
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 304
visites since opening : 570848
solarr > blog
all
Nvidia Trillionnaire ! Robots Taxis + Crise de semi-conducteur
Solarr the PC Master



    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/30/2025 at 07:48 PM by solarr
    comments (1)
    solarr posted the 10/30/2025 at 08:15 PM
    2ème video à partir de 8:15 mn : ça ne manque pas de piquant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo