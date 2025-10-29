accueil
quasiment QUE des PC sur le stand Xbox PGW 2025
du cloud et un peu de console
timestamp 21min
https://www.youtube.com/live/-WSkgQxVwxQ?si=zy5FqznCjEZwqj5O
posted the 10/29/2025 at 08:04 PM by
skuldleif
comments (
9
)
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 08:05 PM
désolé pour la grosse tête de JC
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 08:07 PM
je remarque que le stand BO7 c'est aussi QUE des PC (avec manettes dualsense proposé , meme pas manette xbox starfoulla
)
kratoszeus
posted
the 10/29/2025 at 08:34 PM
adios xbox . finito
kikoo31
posted
the 10/29/2025 at 08:36 PM
skuldleif
désolé pour la grosse tête de JC
solarr
posted
the 10/29/2025 at 08:38 PM
skuldleif
on ne peut échapper au narcissisme viscéral.
romgamer6859
posted
the 10/29/2025 at 08:54 PM
sa grosse tête là
jaysennnin
posted
the 10/29/2025 at 08:59 PM
Gardez bien vos séries X, elles vont devenir collector
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 08:59 PM
kikoo31
solarr
romgamer6859
apres on a deja vu bien pire comme miniature , genre maxime chao c'est du lourd
skuldleif
posted
the 10/29/2025 at 09:11 PM
jaysennnin
en vrai cette console en a dans le ventre j'ai l'impression qu'elle peut tenir de fou avec le machine learning et comme je connais des technique de type sheitan niveau prix des jeux qui seront peut etre pas applicable sur la next gen baaah je vais peut etre bien rester sur celle la... ^^
