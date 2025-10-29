profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 713
visites since opening : 1642715
skuldleif > blog
quasiment QUE des PC sur le stand Xbox PGW 2025


du cloud et un peu de console

timestamp 21min
https://www.youtube.com/live/-WSkgQxVwxQ?si=zy5FqznCjEZwqj5O
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 10/29/2025 at 08:04 PM by skuldleif
    comments (9)
    skuldleif posted the 10/29/2025 at 08:05 PM
    désolé pour la grosse tête de JC
    skuldleif posted the 10/29/2025 at 08:07 PM
    je remarque que le stand BO7 c'est aussi QUE des PC (avec manettes dualsense proposé , meme pas manette xbox starfoulla )
    kratoszeus posted the 10/29/2025 at 08:34 PM
    adios xbox . finito
    kikoo31 posted the 10/29/2025 at 08:36 PM
    skuldleif désolé pour la grosse tête de JC
    solarr posted the 10/29/2025 at 08:38 PM
    skuldleif on ne peut échapper au narcissisme viscéral.
    romgamer6859 posted the 10/29/2025 at 08:54 PM
    sa grosse tête là
    jaysennnin posted the 10/29/2025 at 08:59 PM
    Gardez bien vos séries X, elles vont devenir collector
    skuldleif posted the 10/29/2025 at 08:59 PM
    kikoo31 solarr romgamer6859 apres on a deja vu bien pire comme miniature , genre maxime chao c'est du lourd
    skuldleif posted the 10/29/2025 at 09:11 PM
    jaysennnin en vrai cette console en a dans le ventre j'ai l'impression qu'elle peut tenir de fou avec le machine learning et comme je connais des technique de type sheitan niveau prix des jeux qui seront peut etre pas applicable sur la next gen baaah je vais peut etre bien rester sur celle la... ^^
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo