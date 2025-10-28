My life

Hello Mesdames et Messieurs,



Comme vous l'avez compris j'ai besoin d'un peu d'aide sur mon ignorance et mon problème.

Je vous explique mon cas, j'ai Huawei P30 auquel j'ai voulu changer la vitre avant et le mec m'a saccagé le téléphone: plus de wifi, de Bluetooth, GPS défaillant et surtout freezer d'écran pour cause de mauvais affichage/double écran etc.



Suite à ce problème j'ai investi dans une Honor Magic 7 pro et je voudrais transférer tout mon P30 dans ce Magic 7 pro sans avoir accès à tout mes manquement suite à cette réparation minable. Genre un programme qui me fait passer par un PC.



Donc, avez vous un tuto vidéo et des conseils ?



Merci d'avance et bon jeu.