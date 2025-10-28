profile
all
[Help/Aide] Transfère de données
My life
Hello Mesdames et Messieurs,

Comme vous l'avez compris j'ai besoin d'un peu d'aide sur mon ignorance et mon problème.
Je vous explique mon cas, j'ai Huawei P30 auquel j'ai voulu changer la vitre avant et le mec m'a saccagé le téléphone: plus de wifi, de Bluetooth, GPS défaillant et surtout freezer d'écran pour cause de mauvais affichage/double écran etc.

Suite à ce problème j'ai investi dans une Honor Magic 7 pro et je voudrais transférer tout mon P30 dans ce Magic 7 pro sans avoir accès à tout mes manquement suite à cette réparation minable. Genre un programme qui me fait passer par un PC.

Donc, avez vous un tuto vidéo et des conseils ?

Merci d'avance et bon jeu.
    posted the 10/28/2025 at 06:03 AM by kidicarus
    comments (2)
    nakata posted the 10/28/2025 at 08:18 AM
    Bonjour.

    Pas d’information pour ma part, mais aussi intéressé (pour iphone)
    cyr posted the 10/28/2025 at 08:31 AM
    Tu a une copie de ton téléphone sur un compte?
