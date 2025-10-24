profile
Rumeur : Des infos sur le Project Heartbreak de Firesprite ?
Until Dawn 2 selon les rumeurs, ou dans l'univers de Until Dawn



- L'action se déroule à l'époque contemporaine.
- L'action se déroule sur une île.
- Il y a une protagoniste féminine.
- Il s'agit d'un film du genre dark fantasy/survival horror.
- Il a une ramification cinématographique.
- Il est basé sur une propriété intellectuelle établie.


L'auteur continue avec d'autres infos en fonction de ses recherches et notamment avec une interview d'un ancien employé du Studio.

-Il a dit que le jeu est très cinématographique.
-C'est vraiment de la haute technologie, faire des choses incroyables avec Unreal 5.
-Il a mentionné qu'il s'agissait d'un projet très important pour Sony.
-Il a déclaré que Sony en ferait une adaptation cinématographique à l'avenir:
- S'inspire des projets de David Cage ( Heavy Rain et Detroit )
- Il a déclaré que le jeu possède un environnement océanique spectaculaire avec une animation aquatique étonnante.
 ( Le jeu se déroulerais sur une ile )

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1oei1ca/thoughts_on_this_information_about_firesprites/
    newtechnix
    posted the 10/24/2025 at 05:10 PM by rider288
    comments (2)
    newtechnix posted the 10/24/2025 at 05:45 PM
    Déjà impatient
    aozora78 posted the 10/24/2025 at 05:53 PM
    Until Dawn 2 avec Samantha en bref
