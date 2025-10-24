Until Dawn 2 selon les rumeurs, ou dans l'univers de Until Dawn
- L'action se déroule à l'époque contemporaine.
- L'action se déroule sur une île.
- Il y a une protagoniste féminine.
- Il s'agit d'un film du genre dark fantasy/survival horror.
- Il a une ramification cinématographique.
- Il est basé sur une propriété intellectuelle établie.
L'auteur continue avec d'autres infos en fonction de ses recherches et notamment avec une interview d'un ancien employé du Studio.
-Il a dit que le jeu est très cinématographique.
-C'est vraiment de la haute technologie, faire des choses incroyables avec Unreal 5.
-Il a mentionné qu'il s'agissait d'un projet très important pour Sony.
-Il a déclaré que Sony en ferait une adaptation cinématographique à l'avenir:
- S'inspire des projets de David Cage ( Heavy Rain et Detroit )
- Il a déclaré que le jeu possède un environnement océanique spectaculaire avec une animation aquatique étonnante.
( Le jeu se déroulerais sur une ile )
