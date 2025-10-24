- L'action se déroule à l'époque contemporaine.

- L'action se déroule sur une île.

- Il y a une protagoniste féminine.

- Il s'agit d'un film du genre dark fantasy/survival horror.

- Il a une ramification cinématographique.

- Il est basé sur une propriété intellectuelle établie.

-Il a dit que le jeu est très cinématographique.

-C'est vraiment de la haute technologie, faire des choses incroyables avec Unreal 5.

-Il a mentionné qu'il s'agissait d'un projet très important pour Sony.

-Il a déclaré que Sony en ferait une adaptation cinématographique à l'avenir:

- S'inspire des projets de David Cage ( Heavy Rain et Detroit )

- Il a déclaré que le jeu possède un environnement océanique spectaculaire avec une animation aquatique étonnante.

Until Dawn 2 selon les rumeurs, ou dans l'univers de Until DawnL'auteur continue avec d'autres infos en fonction de ses recherches et notamment avec une interview d'un ancien employé du Studio.( Le jeu se déroulerais sur une ile )https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1oei1ca/thoughts_on_this_information_about_firesprites/